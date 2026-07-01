موسم السعادة يبدأ غداً مع انطلاق مفاجآت صيف دبي

تنطلق غداً الخميس فعاليات الدورة الـ 29 من مفاجآت صيف دبي، حيث ستكون العائلات والزوار على موعد مع عطلة نهاية أسبوع افتتاحية حافلة بالعروض الموسيقية والتخفيضات المميزة في عدد من الوجهات المختارة في مختلف أنحاء الإمارة.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن الفعاليات والأنشطة التي تستمر من 2 حتى 5 يوليو احتفالاً بانطلاق أكبر وأضخم دورة من الحدث حتى الآن. وتمثل احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بداية 60 يوماً من مفاجآت صيف دبي، التي تزخر بعروض توفير استثنائية، وتجارب ترفيهية لا حصر لها، ومغامرات جديدة ومميزة بانتظار الجميع.

وتتضمن الاحتفالات، ضمن البرنامج الحافل المستمر على مدار أربعة أيام: 12 ساعة من التخفيضات، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض والتخفيضات الحصرية في كل من مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء يوم 2 يوليو.

وبالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، تتوفر تخفيضات تصل إلى 90% لدى أكثر من 100 علامة تجارية مشاركة، وذلك من 10 صباحاً حتى 10 مساءً.

كما سيحظى المتسوقون في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة ممن ينفقون 300 درهم فأكثر لدى المتاجر المشاركة بفرصة للفوز بلقب «مليونير شير» ضمن حملة «12 ساعة من التخفيضات».

وتنطلق هذا العام فعالية تخفيضات الذهب والمجوهرات الفورية، من 3 حتى 5 يوليو، ضمن تخفيضات دبي الصيفية الكبرى وعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمفاجآت صيف دبي. وتشهد الفعالية الجديدة، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، تقديم عروض حصرية وأسعار مخفضة لفترة محدودة، وعروض ذات قيمة عالية تشمل الذهب، والألماس، واللؤلؤ، والساعات، والإكسسوارات الفاخرة في المتاجر ومراكز التسوق بمختلف أنحاء دبي.

وتشمل العلامات التجارية المشاركة: الفطيم للساعات والمجوهرات، ومجوهرات ليالي، ومسرور للمجوهرات، وداماس، وجوهرة للمجوهرات، وباندورا، وذا ووتش هاوس، وزين دايموند، إلى جانب العديد من العلامات الأخرى.

ويقام السحب الرابع ضمن حملة «اربح منزلك في دبي» يوم 5 يوليو في دبي فستيفال سيتي مول، ابتداءً من الساعة 5 مساءً، حيث سيتم الإعلان عن الفائز الرابع بشقة استوديو مقدمة من «بن غاطي».

وشهدت حملة «اربح منزلك في دبي»، المبادرة المشتركة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغرف دبي، حتى الآن فوز اثنين من المتسوقين المحظوظين بشقتي استوديو. وكانت الفائزة الأولى عائشة أمير، المقيمة البالغة من العمر 27 عاماً من الهند، فيما كان الفائز الثاني شينغيسخان ريسبيك، وهو سائح من كازاخستان شارك في السحب خلال زيارته إلى دبي.

وتستمر المبادرة حتى 30 أغسطس، لتمنح المتسوقين الذين ينفقون 500 درهم فأكثر فرصة المشاركة في السحب للفوز بواحدة من 11 شقة استوديو من بن غاطي للتطوير العقاري، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، التي تتمثل بشقة مكونة من غرفتي نوم.

ويستضيف «دبي هيلز مول» الفنان الإماراتي سيف العلي يوم 3 يوليو، والذي يستعد لتقديم عرض فني مذهل من خلال مزج الألحان التراثية الإماراتية والشرقية الأصيلة. وينطلق البرنامج مع المغنية اللبنانية أماندا معلوف، المعروفة بصوتها القوي وأدائها المفعم بالمشاعر، والتي قدمت أخيراً عرضاً أوركسترالي متميزاً في حفل ختام سباق «كأس دبي العالمي».

وفي 4 يوليو، تفتتح العرض الفنانة الفلسطينية - الكندية دنيا، التي تشتهر بأغانيها الأصلية التي تمزج بين موسيقى البوب ​​و«آر أند بي»، تليها مشاركة المغني الإماراتي أرقم العبري، الذي يعيد صياغة المشهد الموسيقي في المنطقة بمزيج يجمع بين موسيقى السول الكلاسيكية والنيو-سول المعاصرة.

كما يشكل سيتي سنتر مردف مركزاً حيوياً آخر للعروض الموسيقية الحية. ففي 3 يوليو، تفتتح منسقة الموسيقى «دي جي أكمارال»، المعروفة عالمياً بعروضها الإلكترونية المفعمة بالحيوية، الأمسية قبل صعود النجمة العراقية رحمة رياض، صاحبة الصوت القوي والأغاني الناجحة، والتي تعد من أبرز الأصوات المعاصرة في المنطقة.

وفي 4 يوليو، يفتتح دي جي ماوكلي الأمسية بعرض حيوي قبل صعود الفنان السوري ناصيف زيتون، أحد أبرز نجوم الغناء العربي المعاصر، والمعروف بصوته المميز وأغانيه الناجحة التي حازت إعجاب الملايين من المتابعين في العالم العربي.

وتستضيف دبي أوبرا على مدار يومين 3 و 4 يوليو، العرض الكوميدي المميز «منتزه الخيران»، الذي يقدم تجربة مسرحية ترفيهية كويتية مليئة بالفكاهة والأجواء العائلية لقضاء عطلة هادئة وتجربة ممتعة لا تنسى معاً.

وفي 3 يوليو، يمكن للجمهور الاستمتاع بأمسية من الموسيقى الخليجية مع الفنان البحريني محمد البكري، الذي يقدم عرض «سمرتنا» على مسرح نيو كوفنت جاردن في مول الإمارات.

ويستضيف مركز مؤتمرات جافزا وان يوم 4 يوليو حفلاً مستوحى من أغاني سبيستون، يحييه الفنان عاصم سكر، الذي يعود إلى دبي لتقديم عرض يحتفي بالأغاني التي شكلت ذكريات أجيال في العالم العربي.

وفي يوم 5 يوليو، يحيي أسطورة الغناء الباكستاني راحت فتح علي خان حفل إطلاق جولته العالمية التي تحمل عنوان «كان يا ما كان» من دبي، في عرض مميز يشاركه فيه على المسرح ابنه شاه زمان علي خان.

ويتحول «ابن بطوطة مول» يوم 5 يوليو، إلى مسار مميز للجري، حيث يستضيف المركز التجاري الشهير تجربة مفعمة بالحيوية في الصباح ضمن السباق الثاني من سلسلة سباقات الجري الداخلية.

وتحظى مفاجآت صيف دبي 2026 بدعم من الراعي الرئيسي، بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين: مراكز التسوق التابعة لمجوعة «الفطيم» (دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، بلوواترز، ابن بطوطة مول، نخيل مول، ند الشبا مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وشركة إي آند، وماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وطلبات.