85 ألف موقع جديد يقبل بطاقات أمريكان إكسبريس في الإمارات

أعلنت «أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط» توسيع شراكتها مع نتورك إنترناشيونال عبر اتفاقية تتيح قبول بطاقاتها في أكثر من 85 ألف موقع جديد في دولة الإمارات، داخل المتاجر وعبر الإنترنت.

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها بين نتورك و«أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط»، والتي تستهدف توسيع شبكة القبول لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر نموذج رقمي متكامل مدعوم ببنية تحتية متقدمة للمدفوعات وآليات انضمام مبسطة.

وتتيح الشراكة للأعضاء المحليين والدوليين استخدام بطاقاتهم لدى عدد أكبر من المتاجر في دولة الإمارات، بما يعزز خيارات الإنفاق اليومي ويوفر تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة.

وسيتمكن التجار ضمن شبكة نتورك من إضافة خيار دفع جديد يساعدهم على استقطاب شريحة أوسع من العملاء وزيادة حجم الإنفاق، إلى جانب الاستفادة من تجربة انضمام مبسطة، وكشف حساب موحد لتسوية المعاملات، ومسؤول مخصص لخدمات الدعم.

وقال مازن خوري، الرئيس التنفيذي لـ«أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط»، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتوسيع استخدام البطاقات في أكثر من 85 ألف موقع إضافي في مختلف أنحاء الإمارات، بما يجعل قبولها أكثر انتشاراً وسهولة في الاستخدام اليومي.

وقال مراد جاغري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك، إن الشراكة ستوفر حلول دفع سلسة للتجار في الإمارات، وتساعدهم على الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وتعزيز خيارات الدفع المتاحة، مؤكداً استمرار نتورك في تطوير البنية التحتية وبناء شراكات تدعم نمو الشركات في المنطقة.

وتقبل أكثر من 170 مليون جهة تجارية حول العالم مدفوعات أمريكان إكسبريس حتى ديسمبر 2025، من بينها نحو 39 مليون متجر في الصين، بما في ذلك عبر المحافظ الرقمية.

وارتفع عدد مواقع القبول عالمياً بنحو 5 أضعاف منذ عام 2017.

وتعمل نتورك إنترناشيونال في أكثر من 50 دولة، ويضم فريقها أكثر من 3000 موظف، وتتعاون مع أكثر من 250 مؤسسة مالية وأكثر من 240 ألف تاجر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.