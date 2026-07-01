«بيرك» تفتتح مكتباً إقليمياً جديداً في أبوظبي

أعلنت منصة «بيرك» المتخصصة في إدارة السفر والإنفاق والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في مركز أبوظبي المالي العالمي، وذلك بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار. يأتي افتتاح المكتب الجديد ضمن خطط «بيرك» لتوسيع أعمالها وتعزيز حضورها في الإمارات والمنطقة، مستفيدة من موقع أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والتقنيات المتقدمة، ومن منظومة اقتصادية داعمة تتيح للشركات العالمية الطموحة فرصاً أوسع للنمو والتوسع في أسواق المنطقة.

تكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل توجه دولة الإمارات إلى تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في اقتصادها الوطني، مستهدفة رفع مساهمته إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع سفر الأعمال تحولات متسارعة، مدفوعة بتنامي حاجة الشركات إلى حلول أكثر كفاءة لإدارة السفر والمصروفات وتنقل فرق العمل عبر أسواق متعددة. ومع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التشغيلية وخفض الأعباء الإدارية، تبرز أبوظبي كقاعدة استراتيجية للشركات التقنية القادرة على خدمة العملاء الإقليميين والدوليين من موقع يتمتع بارتباط وثيق بالأسواق العالمية.

وتقدم «بيرك» خدماتها للعملاء في الإمارات منذ عام 2021، حيث أظهرت تجربتها الأولية في السوق طلباً متنامياً على حلول إدارة السفر والإنفاق، لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل شريحة رئيسية من قاعدة عملائها. وتستهدف الشركة، من خلال مكتبها الجديد في أبوظبي، مضاعفة إجمالي إنفاق السفر لعملائها من الشركات في دولة الإمارات ثلاث مرات بحلول عام 2028، في ظل توقعات بنمو سوق سفر الأعمال في الدولة خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 94 مليار دولار بحلول 2030.

وتعد الإمارات تاسع أكبر سوق عالمي لشركة «بيرك» من حيث إنفاق السفر ضمن قاعدة عملائها العالمية، في وقت تواصل فيه الشركة تسجيل نمو قوي في أعمالها، مع اقتراب إيراداتها السنوية من 400 مليون دولار، ونمو محفظة أعمالها بنسبة 48% في عام 2025.

وقال آفي مير، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «بيرك»: وضعت الإمارات الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيتها الوطنية، وهي رؤية تتماشى مع الغاية التي تأسست بيرك لأجلها. فنحن منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، في حين تواصل أبوظبي جهودها لتعزيز مكانتها كسوق ترتكز على الذكاء الاصطناعي. ولدينا قناعة راسخة بإمكانات هذه المنطقة منذ أن بدأنا خدمة عملائنا فيها عام 2021، ونطمح إلى أن نكون جزءاً لا يتجزأ من مستقبلها. ويشكل افتتاح مكتبنا في أبوظبي خطوة مهمة من الناحية التجارية، كما أنه يؤكد التزامنا بتعزيز حضورنا في المنطقة على المدى الطويل.