"اقتصادية الشارقة” تكرم أقدم الرخص التجارية في الإمارة

قام حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، والوفد المرافق له بجولة تفقدية على أسواق الإمارة لتعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال. وخلال الجولة كرّم المحمود أحد أقدم الرخص التجارية في الإمارة، وهي شركة الخليج للصناعات التحويلية، وذلك تقديراً لدورها الريادي وإسهامها المستمر في دعم الحركة الاقتصادية حيث اطلع على تاريخ المنشأة وبداياتها، وأبرز مراحل تطورها، وما حققته من استمرارية تعكس قوة ومتانة بيئة الأعمال في الشارقة.

وأكد المحمود أن هذا التكريم يجسد التقدير العميق الذي توليه حكومة الشارقة للمستثمرين وأصحاب الرخص التجارية الذين أسهموا في تأسيس الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن استمرارية هذه المنشآت تمثل نموذجاً ملهماً للأجيال الجديدة من المستثمرين، وتعكس بيئة الأعمال المستقرة والمحفزة التي توفرها الإمارة.

وقال: إن تكريم أقدم الرخص التجارية يأتي تأكيداً على أهمية الحفاظ على الإرث التجاري وتعزيز استدامة المشاريع، لاسيما العائلية منها، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال.

وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية مستمرة في تطوير منظومة خدماتها وتقديم المبادرات الداعمة لقطاع الأعمال، بما يسهم في تمكين المستثمرين وتعزيز تنافسية الأنشطة الاقتصادية، انسجاماً مع رؤية الإمارة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

من جانب آخر، أعرب أصحاب الرخص المكرّمة عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم، مشيدين بالدعم المستمر الذي تقدمه الدائرة لأصحاب الأعمال، والذي كان له الأثر الكبير في استمرارية النشاط وتطويره عبر السنوات.

ويأتي هذا التكريم ضمن جهود دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتقدير مساهماتهم في دعم مسيرة التنمية، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي تمثل ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارة.