فلاي دبي تحتفل بإنطلاق رحلاتها إلى بانكوك

احتفلت فلاي دبي بإنطلاق رحلاتها اليومية إلى مطار دون موينغ الدولي في بانكوك، لتصبح العاصمة التايلندية ثاني وجهاتها في تايلاند بعد كرابي.وانطلقت الرحلة الافتتاحية للناقلة من المبنى 3 بمطار دبي الدولي ، لتوفر للمسافرين المزيد من الخيارات للوصول إلى واحدة من أكثر الوجهات شعبية في جنوب شرق آسيا.وهبطت الرحلة الافتتاحية في وقت سابق من الاربعاء وسط إستقبال من مسؤولي المطار و رشاشات المياه التقليدية.

ولا يقتصر إطلاق الرحلات إلى بانكوك على إستكمال خدمة فلاي دبي المباشرة إلى كرابي فحسب، بل يمثل أيضاً خطوة حيوية أخرى في توسع شبكة فلاي دبي لتؤكد الناقلة بذلك التزامها بالاستجابة للطلب المتنامي على السفر بين دولة الإمارات وتايلاند وتمنح المسافرين من دبي مرونة أكبر لاستكشاف معالم بانكوك الشهيرة.

وجهة رئيسة

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يسرّنا الاحتفال ببدء رحلاتنا اليومية إلى بانكوك، وزيادة وجهاتها في تايلاند الى وجهتين. لا تزال تايلاند وجهة رئيسة للسفر سواء للترفيه أو الأعمال، وتُتيح رحلاتنا المباشرة إلى مطار دون موينغ الدولي بوابة جديدة إلى العاصمة التايلاندية، سيستفيد منها عملاؤنا، كما تعمل على تسهيل و نمو حركة التجارة والسياحة، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي في الطيران."

وقالت ثاباني كياتفايبول، محافظ هيئة السياحة في تايلاند:"الشرق الأوسط، ودولة الإمارات من أهم أسواق السفر بعيدة المدى بالنسبة لتايلاند، حيث يشهد إقبالاً من المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع والقيمة السياحية العالية. وقد استقبلت تايلاند 188447 زائراً من المنطقة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى 21 يونيو 2026. ويأتي تدشين أول رحلة لفلاي دبي بين مطار دبي الدولي ومطار دون موينغ في توقيت بالغ الأهمية، إذ يسهم في تعزيز الربط الجوي.

وقال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "نسعى دائماً إلى تنويع شبكة رحلاتنا وتوفير خيارات سفر أوسع لعملائنا. ومع بدء رحلاتنا إلى بانكوك، نوفر للمسافرين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها خيارات سفر مريحة، في الوقت المناسب تماماً مع بدء موسم الصيف المزدحم. ونتطلع خلال السنوات القادمة إلى رؤية تطور هذا الخط مع ازدياد عدد المسافرين الذين يستمتعون بخدماتنا على متن الطائرة، والتي تشمل مقاعدنا المميزة القابلة للتحويل إلى أسرّة مسطحة في درجة الأعمال، وراحة عالية في الدرجة السياحية."