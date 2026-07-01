منتجات غذائية جديدة من باراغواي في أسواق الإمارات قريباً

تستعد أسواق الإمارات لاستقبال منتجات غذائية جديدة من باراغواي، في مقدمتها الدواجن ولحوم الأبقار، في خطوة تعكس اتساع مسار التعاون التجاري بين البلدين، ودخول العلاقات الثنائية مرحلة أكثر ارتباطاً بملفات الأمن الغذائي والاستثمار والبنية التحتية.

وأكد سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، أن العلاقات مع دولة الإمارات تشهد تطوراً متسارعاً، معرباً عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بها نحو مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار المشترك والابتكار وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وجاءت تصريحات بينيا خلال فعاليات ملتقى الأعمال «الإماراتي - الباراغواي»، الذي عُقد في العاصمة أسونسيون، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

وأوضح رئيس باراغواي أن العلاقات الثنائية بدأت تحقق نتائج ملموسة على الأرض، من بينها التقدم في مشروع قطار الضواحي الذي يحظى بدعم إماراتي، إلى جانب فتح السوق الإماراتية أمام صادرات الدواجن من باراغواي، والاستعداد لتصدير أول شحنة من لحوم الأبقار إلى دولة الإمارات.

ويمثل دخول هذه المنتجات إلى السوق الإماراتية بعداً جديداً في التعاون بين البلدين، إذ ينتقل إلى شراكات تجارية مباشرة في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، بما ينسجم مع توجه الإمارات إلى تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز مرونة الأسواق المحلية.