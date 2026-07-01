إطلاق المشاريع الجديدة يتواصل في الإمارات.. و«باي فيلاز» الأحدث

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً دبي وأبوظبي، إطلاق سلسلة من المشاريع العقارية الجديدة والمبتكرة التي تلبي الطلب المتزايد على المساكن الفاخرة. وسط تنوع هذه المشاريع بين الشقق المطلة على الواجهات البحرية والمجمعات السكنية المتكاملة.

وفي هذا السياق، كشفت ميريد، عن مشروع «باي فيلاز»، وهو مجموعة تضم خمس وحدات سكنية تقع على الواجهة البحرية في جزيرة الريم. تحمل كل فيلا اسم مدينة شهيرة من مدن الريفييرا الفرنسية، وتستمد هويتها وطابعها من تلك الوجهة. من تصميم استوديو «ديسيشن» (Dseesion) للتصميم الداخلي ومقره لندن، تعد هذه الفلل جزءاً من «ريفييرا ريزيدنسيز»، مشروع ميريد على الواجهة البحرية، والذي صممته «هيرزوغ ودي ميرون»، شركة الهندسة المعمارية العالمية الشهيرة الحائزة على جائزة «بريتزكر» العالمية.

وقال مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد: «تتمحور مفاهيم الفخامة اليوم حول التفرد والتميز، إذ يبحث المشترون عن منازل تعكس هوية حقيقية وتتمتع بطابع فريد لا يمكن تكراره. سعينا من خلال مشروع «باي فيلاز» إلى ابتكار وحدات سكنية تتسم بطابع استثنائي، حيث تم استلهام تصميم كل فيلا الخاص وعلاقتها المميزة بالواجهة البحرية، لتجمع بذلك بين الطابع الكلاسيكي الراقي للريفييرا الفرنسية والعمق الثقافي لإمارة أبوظبي».

يعكس هذا المشروع التطور المستمر لسوق العقارات السكنية الفاخرة في أبوظبي، حيث يتجه الطلب نحو المنازل التي تضع التصميم المبتكر في صدارة أولوياتها، مع التركيز على الخصوصية والتميز المعماري والقيمة المستدامة على المدى الطويل. وفقاً لبيانات مركز أبوظبي العقاري، سجلت إمارة أبوظبي تصرفات عقارية بقيمة 66 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، محققة بذلك أقوى أداء ربع سنوي لها على الإطلاق، بينما ظلت جزيرة الريم واحدة من أكثر المناطق الاستثمارية نشاطاً، حيث شهدت تصرفات عقارية بقيمة 9 مليارات درهم.

تشمل المرافق مساحات خضراء غنية تضم أكثر من 15.000 نبتة، وأربعة أحواض سباحة، ومرافق للعافية والاستجمام، وردهات أنيقة، و«سكاي غاردن» في الطابق السابع عشر، وخمس مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال ذات طابع مميز.

عند الانتهاء من عمليات الإنشاء، سيضم مشروع «ريفييرا ريزيدنسيز» أكثر من 400 شقة و11 فيلا تتنوع بين «سكاي فيلاز» و«باي فيلاز» ووحدات «البنتهاوس»، إلى جانب حدائق منسقة وممشى بحري أنيق صمم ليكون وجهة بحد ذاتها، حيث تتناغم متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة والمقاهي مع الإطلالات البحرية الخلابة والأجواء الاجتماعية النابضة بالحياة.

اكتملت الأعمال التمهيدية في مشروع «ريفييرا ريزيدنسيز»، ويجري البناء وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تهدف ميريد لتسليم المرحلة الأولى في الربع الأول من عام 2029.