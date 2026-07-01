زائر من كازاخستان يحقق حلمه ويفوز بشقة في دبي

فاز زائر من كازاخستان بشقة «استوديو» جديدة في دبي ضمن مبادرة «اربح منزلك في دبي» التي تقام على مستوى المدينة.

وتم تكريم شينغيسخان ريسبك، المصور البالغ من العمر 33 عاماً، بحضور مئات المتسوقين، بعد حضوره مع عائلته خصيصاً للمناسبة. وتتيح مبادرة «اربح منزلك في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغرف دبي، للمتسوقين فرصة الفوز بواحدة من 12 وحدة سكنية من شركة «بن غاطي للتطوير العقاري» في مواقع مختلفة بدبي.

وجاءت هذه الجائزة لتتوج تجربة لا تُنسى لريسبك، الذي كان يزور دبي مع عائلته في أوائل شهر يونيو، وقرر المشاركة في السحب خلال اليوم الأخير من العطلة.

وقال ريسبك: «بعد التسجيل في الحملة، كنا في طريقنا إلى المطار عندما نظرت إلى زوجتي ولاحظت الدموع في عينيها. نظرت إلي وقالت إنها لا تريد المغادرة حقاً، ثم سألتني: «هل سنعود؟». ابتسمت وقلت: «بالتأكيد سنعود». وفي تلك اللحظة، لم نكن نتخيل أنه بعد حوالي أسبوع واحد فقط سنعود بالفعل إلى دبي، ولكن هذه المرة لاستلام مفاتيح شقتنا الخاصة».

وأضاف: «إن الفوز بشقة في دبي يعني لي أكثر بكثير من مجرد امتلاك عقار. إنه قبل كل شيء حدث رائع لعائلتنا، ولحظة سنظل نتذكرها طوال حياتنا. هذه الجائزة لم تمنحنا السعادة فقط، بل منحتنا أيضاً شعوراً بأن الأشياء الرائعة حقاً يمكن أن تحدث في الحياة».

ومن المقرر أن تقام السحوبات الأسبوعية التالية خلال أيام 5 و12 و19 و26 يوليو، ثم في 2 و9 و16 و23 و30 أغسطس، في دبي فستيفال سيتي مول. وستمنح السحوبات التسعة التالية شقة استوديو واحدة في كل سحب، في حين يقام السحب الأخير يوم 30 أغسطس لمنح الجائزة الكبرى وهي شقة مكونة من غرفتي نوم.

وتستمر مبادرة «اربح منزلك في دبي» حتى 30 أغسطس، حيث يمكن للعائلات والزوار المؤهلين بعمر 18 عاماً فما فوق الفوز بشقة من خلال إنفاق 500 درهم فقط لدى أكثر من 1000 علامة تجارية في أكثر من 3500 متجر في دبي.