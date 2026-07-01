«الاتحادية للضرائب» تستعرض تجربة الإمارات في تطوير منظومتها الضريبية

شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2026)، الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية تحت شعار «الحوار البراغماتي: طريق إلى مستقبل مستقر»، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع القرار ورجال الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم. وضمن فعاليات المنتدى، شارك عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في جلسة حوارية إلى جانب دانييل إيغوروف، مدير عام مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية، تحت عنوان «الهيئات الضريبية: تخلق بيئة صديقة للأعمال وضمان الشفافية للدول المطبقة»، حيث استعرض تجربة الإمارات في تطوير منظومتها الضريبية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة.

وتناولت الجلسة عدداً من المحاور الرئيسية، شملت تطور النظام الضريبي الإماراتي والتزامه بأفضل الممارسات الدولية، ومسيرة التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال منصة «إمارات تاكس» الرقمية، إلى جانب نظام استرداد الضريبة للسياح والتوسع في خدماته ليشمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة التشغيلية في المنظومة الضريبية.

وأكد عبد العزيز الملا أن مشاركة الهيئة في المنتدى تأتي في إطار حرصها على إبراز التجربة الإماراتية الرائدة في بناء منظومة ضريبية متطورة تواكب متطلبات التحول الرقمي، وتعزز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الضريبي. وأشار إلى أن الهيئة تطبق الذكاء الاصطناعي في مختلف الأنشطة والإجراءات الضريبية، ومن أبرزها معالجة طلبات إعادة النظر في قرارات الهيئة المقدمة من قبل الخاضعين للضريبة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد محركات المخاطر التحليلية المتقدمة، موضحاً أن هذه الأمثلة تمثل جزءاً من منظومة متكاملة تضم 48 مبادرة مدرجة ضمن خارطة طريق تمتد لثلاث سنوات، بما يجسد النهج الاستراتيجي الذي تتبناه الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال: «تواصل الهيئة العمل على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير خدماتها وعملياتها، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات استباقية ومبتكرة للمتعاملين». وأضاف: «إن مشاركة دولة الإمارات في المنتدى تعكس حرصها على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية، بما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويعزز مكانة الدولة شريكاً عالمياً مؤثراً ومركزاً اقتصادياً رائداً».

ويعد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أحد أبرز المنصات الاقتصادية العالمية التي تجمع سنوياً رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الأعمال والخبراء الاقتصاديين لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية والتحديات التنموية وفرص الاستثمار والتعاون الدولي.