شراكة بين «أم القيوين الوطني» و«شوبا العقارية» لتوفير تمويل للمشاريع قيد الإنشاء

أعلن بنك أم القيوين الوطني وشركة شوبا العقارية، عن توقيع مذكرة تفاهم لتوفير حلول تمويل عقارية متميزة للعملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية ضمن المشاريع الفاخرة قيد الإنشاء التابعة للشركة في أنحاء دولة الإمارات.

وتعكس الشراكة الالتزام بدعم قطاع العقارات الحيوي في دولة الإمارات من خلال تسهيل تملك المنازل وتقديم حلول تمويل مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشترين والمستثمرين العقاريين. ويستفيد العملاء الذين يشترون وحدات سكنية من مشاريع شوبا العقارية من أسعار فائدة تنافسية على الرهن العقاري، وشروط تمويل تفضيلية، وإجراءات تقديم مبسطة، بما يوفر لهم مزيداً من الراحة والمرونة خلال رحلة شراء المنزل.

النمو المستمر

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: «في بنك أم القيوين الوطني، نؤمن بأن التمويل المسؤول يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة، ومن أكثر الوسائل فاعلية لدعم النمو المستمر لقطاع العقارات في دولة الإمارات. وتعكس شراكتنا مع شوبا العقارية التزامنا بمساعدة الأفراد والعائلات على تحقيق أحلامهم في امتلاك المنزل، وتوفير حلول تمويل مرنة تمكن المستثمرين من الاستفادة من الفرص التي يوفرها أحد أكثر الأسواق العقارية حيوية في العالم». وأضاف: «نركز على تقديم تجربة مصرفية سلسة ومخصصة تتيح لعملائنا اتخاذ قرارات مالية مدروسة. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع مطورين موثوقين مثل شوبا العقارية، نواصل توسيع نطاق حلولنا التمويلية التي تجمع بين السهولة والمرونة والقيمة طويلة الأمد، بما يسهم في دعم رؤية دولة الإمارات للنمو المستدام. كما تعزز هذه المذكرة استراتيجية بنك أم القيوين الوطني لبناء شراكات فاعلة عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتقديم حلول مبتكرة تحقق قيمة مستدامة للعملاء والشركات والمجتمعات».

وقال فرانسيس آلفريد، العضو المنتدب لشركة شوبا العقارية: «نلتزم بتوفير تجارب سكنية استثنائية مع الحرص على أن تكون رحلة تملك المنازل أكثر سهولة ويسراً. وتعكس شراكتنا مع بنك أم القيوين الوطني رؤية مشتركة تتمثل في تقديم قيمة أكبر للعملاء من خلال حلول متكاملة تسهل عملية شراء المنازل وتمكن المشترين من اتخاذ قرارات استثمارية موثوقة».

بموجب الاتفاقية، سيتمكن العملاء في المرحلة الأولى من الاستفادة من التمويل العقاري لشراء الوحدات السكنية ضمن المشروعين الرئيسيين الرائدين لشركة شوبا العقارية في إمارة أم القيوين، وهما جزيرة شوبا السينية ووسط مدينة أم القيوين/شوبا العقارية (داون تاون أم القيوين)، بالإضافة إلى مختلف المشاريع الأخرى التابعة لشركة شوبا العقارية في دولة الإمارات.