بيع بنتهاوس بـ 200 مليون درهم في «بوغاتي ريزيدنسز» بالخليج التجاري

واصل سوق العقارات في دبي تسجيل مستويات قياسية من الطلب على الأصول الفاخرة، مدفوعاً بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين، ما يعزز مكانة الإمارة واحدة من أكثر الأسواق العقارية العالمية استقراراً وجاذبية. وأعلنت «بن غاطي» تسجيل مبيعات تفوق ربع مليار درهم، بعد إبرام صفقتين قياسيتين لبيع وحدتي بنتهاوس فائقتي الفخامة ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي» في منطقة الخليج التجاري خلال يونيو الماضي. وشملت الصفقات بيع بنتهاوس بقيمة 200 مليون درهم، إلى جانب بنتهاوس آخر بقيمة 70 مليون درهم، لعملاء دوليين، في صفقات تاريخية تعكس استمرار الطلب على الوحدات النادرة وفائقة الفخامة ضمن المشاريع السكنية ذات العلامات العالمية.

وتأتي هذه الصفقات عقب تسجيل «بن غاطي» في ديسمبر 2025 واحدة من أبرز الصفقات العقارية في المنطقة، بعد بيع بنتهاوس بقيمة 550 مليون درهم ضمن المشروع ذاته، في صفقة تاريخية تُعد الأعلى من نوعها في دبي والشرق الأوسط، ما يعكس المسار التصاعدي الذي يشهده قطاع العقارات الفاخرة في الإمارة، ويؤكد المكانة العالمية التي يحظى بها مشروع «بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي»، والذي سبق أن استقطب نخبة من الشخصيات العالمية، من بينهم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور، ولاعب كرة القدم الإسباني أيمريك لابورت، وفنان الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي.

قوة ومرونة

وقال المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة: «تعكس هذه الصفقات القياسية قوة ومرونة سوق دبي العقاري، واستمرار قدرته على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، بفضل ما تتمتع به الإمارة من بيئة اقتصادية مستقرة، وتشريعات جاذبة للاستثمار، ورؤية طموحة عززت مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري. وفي بن غاطي، نواصل الإسهام في هذا الزخم من خلال تطوير مشاريع نوعية ترتقي بمعايير الفخامة، وتلبي تطلعات العملاء الباحثين عن أصول عقارية استثنائية ونادرة، ما يعكس قدرتنا على مواكبة الطلب العالمي على العقارات فائقة الفخامة، ويسهم في دفع مسيرة نمو القطاع». ويتميز البرج بموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج التجاري، ويضم مجموعة من المرافق والخدمات عالمية المستوى، تشمل شاطئاً اصطناعياً، وخدمة صف السيارات، وسبا، إلى جانب مصعد خاص يتيح الوصول المباشر بالسيارة إلى داخل الوحدات السكنية، ليقدم تجربة استثنائية تجسد أعلى معايير الفخامة والرفاهية.