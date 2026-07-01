طيران الإمارات تستعد لذروة السفر مع انطلاق موسم العطلات الصيفية

تستعد طيران الإمارات لذروة كبيرة في معدلات حركة السفر عبر المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي مع انطلاق موسم العطلات الصيفية. وتتوقع الناقلة ارتفاعاً في أعداد المسافرين المغادرين اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع الحالية، من 3 إلى 5 يوليو الجاري، داعية العملاء إلى التخطيط المسبق لضمان تجربة سفر سلسة. ومن المتوقع أن تظل حركة السفر خلال عطلات نهاية الأسبوع نشطة بصورة مستمرة طوال فترة العطلات الصيفية.

ودعت طيران الإمارات عملاءها إلى تخصيص وقت إضافي نظراً للكثافة المتوقعة في حركة المرور على الطرق القريبة من المطار، وكذلك أعداد المسافرين داخل المطار، والوقت الذي قد يستغرقه المسافرون للوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرة. كما تنصح الناقلة العملاء بالاستفادة من خيارات إنجاز إجراءات السفر المتعددة التي توفرها، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار في المطار. ولتجنب التأخير دعت طيران الإمارات عملاءها إلى مراعاة تواجدهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.

مترو دبي

ولتجنب الازدحام المروري، تنصح طيران الإمارات العملاء باستخدام مترو دبي للوصول مباشرة إلى المبنى رقم 3 الخاص بطيران الإمارات. كما يتيح تطبيق طيران الإمارات للعملاء الوصول بسهولة إلى تفاصيل الرحلات. حيث يوفر التطبيق حجز الرحلات وتعديلها، وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية لمعظم الوجهات، وتلقي إشعارات الرحلات، والاطلاع على الوجبات التي ستقدم على متن الطائرة، وطلب الوجبة الساخنة مسبقاً في درجة الأعمال، وحجز خدمة السيارة مع سائق. كما يمكن للعملاء إنجاز إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني، حيث تتاح خدمة إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت والتطبيق قبل موعد مغادرة الرحلة بـ48 ساعة.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة السابقة للسفر من دون رسوم إضافية. ويستطيع المسافرون المغادرون من دبي إنجاز إجراءات السفر مبكراً وتسليم أمتعتهم قبل موعد المغادرة بما يصل إلى 24 ساعة، أو قبل 12 ساعة من موعد المغادرة في حال السفر إلى الولايات المتحدة. وفي يوم السفر، يمكن للعملاء التوجه مباشرة إلى إجراءات الجوازات.

ويمكن للعملاء توفير الوقت في المطار من خلال إنجاز إجراءات السفر في متجر السفر وإنجاز إجراءات السفر في المدينة مع طيران الإمارات في «أي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي، ويقع المركز في موقع مميز في قلب منطقة الأعمال، ويتيح لعملاء طيران الإمارات إنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة قبل موعد الرحلة بما يصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل المغادرة. كما يوفر مركز طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر في عجمان، في محطة الحافلات المركزية بعجمان، للعملاء إنجاز إجراءات السفر عن بُعد، وذلك قبل موعد المغادرة بما يصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل الرحلة. ويعمل مركز طيران الإمارات في عجمان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

من المنزل

ويتاح لعملاء طيران الإمارات أيضاً اختيار خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل في دبي والشارقة. ويقوم موظفو الخدمة بإتمام إجراءات السفر في منزل العميل أو الفندق أو المكتب، ثم نقل الأمتعة إلى الرحلة، بما يتيح للعملاء الوصول لاحقاً إلى المطار وهم يحملون حقائب اليد فقط. ويجب حجز هذه الخدمة قبل موعد الرحلة بما لا يقل عن 24 ساعة. وتتوفر خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل مجاناً لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية في سكاي واردز طيران الإمارات.