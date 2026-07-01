«الإمارات دبي الوطني» يوقع مذكرة لتسهيل قروض رقمية قصيرة الأجل

أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «ألبا كارز» وكالة السيارات المستعملة في دبي، لتقديم تسهيلات قروض رقمية متجددة قصيرة الأجل للشركاء والتجار.

وترسخ هذه الشراكة المهمة إطاراً للتعاون بين جهتين رائدتين في السوق لتقديم حلول متميزة لتمويل السيارات للتجار والشركاء في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويسهم العرض الجديد في تمكين الشركات المؤهلة من الوصول الفوري إلى الأموال، واستخدامها، وسدادها، واستكمال خط الائتمان الخاص بها من خلال تجربة رقمية بالكامل مدعومة بواجهة برمجة التطبيقات (API) ومتوافقة مع معايير البنك. وتعني الخطوة أن الشركات تستطيع إدارة رأس مالها العامل بكفاءة أكبر، وتجديد سيولتها، وتحسين عملياتها التجارية بشكل عام.

وبالاستفادة من الابتكارات الرقمية والمالية لبنك الإمارات دبي الوطني، ستتمكن شركة «ألبا كارز» من الوصول بسلاسة إلى إنشاء القروض واستخدامها وسدادها بشكل فوري. ويساهم تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) في تقليل زمن المعالجة من أيام إلى ثوانٍ، مع معالجة آلية بالكامل دون أي تدخل يدوي للشركاء والتجار المؤهلين، كما يوفر مرونة ائتمانية مستمرة مع إمكانية تجديد الحد الائتماني فوراً بعد السداد.

معايير جديدة

وقال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا التعاون مع شركة «ألبا كارز» ودعمها في إرساء معايير جديدة في قطاع السيارات المستعملة. وإننا في بنك الإمارات دبي الوطني، نلتزم بتوفير تجارب رقمية رائدة لعملائنا وشركائنا بما يفتح لهم آفاقاً جديدة. يوفر قرضنا الائتماني الرقمي المتجدد قصير الأجل مجموعة من المزايا المصممة خصيصاً للتجار والشركاء المرتبطين بشركة «ألبا كارز»، حيث نوفر سوياً منصة سهلة الاستخدام ومريحة، وتتميز بالسرعة والكفاءة العالية».

وقال طالب الربيعي، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبا كارز»: «تؤكد شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني التزامنا بتزويد عملائنا ليس فقط بأفضل السيارات، بل أيضاً بأكثر تجارب الشراء مرونة وسهولة في المنطقة. ونحن من خلال هذه الشراكة، لا نقتصر على تقديم التمويل فحسب، بل نوفر أيضاً مرونة وكفاءة لا مثيل لهما للارتقاء بسوق السيارات المستعملة الفاخرة والممتازة في دبي».