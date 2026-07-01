«رواد أعمال دبي» يطلق أكاديمية لتحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية

أعلن مقر رواد أعمال دبي وبالتعاون مع Antler، الشركة المتخصصة في دعم الشركات الناشئة، عن إطلاق أكاديمية رواد الأعمال، التي تقدم برنامجاً تدريبياً لمدة 6 أسابيع، تم تصميمه خصيصاً لدعم الطموحين إلى دخول عالم ريادة الأعمال واتخاذ خطواتهم الأولى نحو تأسيس شركاتهم الخاصة. وتهدف الأكاديمية لتلبية احتياجات الأفراد الراغبين في إطلاق مشاريعهم التجارية، واكتساب الخبرة والمعرفة والثقة لخوض هذا المجال، حيث توفر مساراً عملياً منظماً لدخول عالم الأعمال، وتتيح للمشاركين معرفة آليات استكشاف الفرص وتقييم الأفكار وبناء المنتجات وفهم متطلبات إطلاق المشاريع وتنميتها.

ويتضمن البرنامج مزيجاً من الجلسات المباشرة والافتراضية، بمشاركة نخبة من المؤسسين والمستثمرين والخبراء من شركات التكنولوجيا الرائدة مثل إنفيديا وأمازون ويب سيرفيسز، لتقديم مجموعة من الإرشادات العملية وتوفير إمكانية الوصول المباشر إلى منظومة الشركات الناشئة في دبي. كما يتيح البرنامج للمشاركين الاطلاع على أحدث الأدوات وأساليب العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ترسي معايير جديدة في مجال إطلاق الشركات الناشئة، ما يمكن رواد الأعمال من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ بوتيرة أسرع مع توفير الدعم اللازم لتجاوز العقبات.

النجاح

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «كنا قد أطلقنا مقر رواد أعمال دبي بهدف تسهيل الوصول إلى منظومة ريادة الأعمال عبر تزويد المؤسسين بالأدوات والشبكات والدعم اللازم لتمكينهم من تحقيق النجاح. وجاءت خطوة إطلاق أكاديمية رواد الأعمال، لنفتح الباب أمام جيل جديد من رواد الأعمال، ونوفر لهم مساراً عملياً لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس. وإن تعاوننا مع شركة Antler سيمكن المزيد من أصحاب الأفكار من اتخاذ خطواتهم الأولى في عالم ريادة الأعمال، وهو ما يسهم في تعزيز منظومة دبي للمشاريع الناشئة والشركات سريعة النمو بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار والابتكار».

دعم الكفاءات

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يهدف برنامج «أكاديمية رواد الأعمال» إلى دعم الكفاءات الواعدة والطموحة بالخبرات العملية والمعارف المتخصصة والأدوات التقنية والتجارية اللازمة لتطوير مشاريع ريادية قائمة على التكنولوجيا، وقادرة على تحقيق النمو والاستدامة. ومن خلال هذا البرنامج سيستفيد رواد الأعمال من الخبرات المتكاملة ضمن منظومة داعمة للشركات الناشئة تسهم في إطلاق مشاريعهم وتساهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد الرقمي. وتعكس هذه المبادرة جهود مقر رواد أعمال دبي المتواصلة لتعزيز منظومة الأعمال الرقمية في دبي، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال للإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد الرقمي».

وقال ماجنوس جريملاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Antler: «لقد رسخت دبي مكانتها واحدة من أكثر الوجهات حيوية في العالم لبناء الشركات، ونحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع مقر رواد أعمال دبي لتوسيع قاعدة المؤسسين الذين سيقودون شركات المستقبل انطلاقاً من دبي».

ويتضمن البرنامج دورات تدريبية يقدمها نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وأبرز المشغلين والخبراء التقنيين من شبكة Antler العالمية ومنظومة الشركات الناشئة بشكل أوسع، مع تركيز واضح على التطبيق العملي. ويهدف المنهج إلى تمكين المشاركين من اختبار الأفكار، وفهم احتياجات المتعاملين، وبناء نماذج أولية للمنتجات، وتطوير المهارات الريادية اللازمة للمضي قدماً بثقة.

وسوف يحصل المشاركون الذين يواصلون بناء مشاريعهم بعد إتمام البرنامج على مسار مسرع ضمن عملية التقديم لبرنامج الإقامة المشترك بين مقر رواد أعمال دبي وAntler. ويشكل ذلك مساراً متكاملاً يدعم المؤسسين منذ المراحل الأولى لاستكشاف عالم ريادة الأعمال، مروراً بتأسيس المشروع، ووصولاً إلى التمويل الأولي والنمو مستقبلاً.