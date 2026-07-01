مطار دبي يستعد لاستقبال 3 ملايين ضيف خلال النصف الأول من يوليو

يستعد مطار دبي الدولي لدخول ذروة موسم السفر الصيفي، مع توقع مرور نحو 3 ملايين ضيف عبر مبانيه خلال النصف الأول من شهر يوليو، حيث تبدأ فترة الذروة بارتفاع ملحوظ في حركة المغادرين اعتباراً من 2 يوليو، مع توجه المقيمين لقضاء عطلاتهم الصيفية. ومن المتوقع أن يكون يوم 12 يوليو الأكثر ازدحاماً، مع استقبال أكثر من 225 ألف ضيف، ضمن فترة تمتد على مدار أسبوعين تتجاوز فيها الحركة اليومية حاجز 200 ألف ضيف بشكل متكرر. كما يتوقع أن تشكل حركة المسافرين العابرين عبر المطار نحو 50% من إجمالي عدد الضيوف، بما يعكس مكانة دبي واحدة من أكثر مراكز الطيران العالمية ترابطاً واتصالاً بالعالم.

دبي في القلب

وتعكف مطارات دبي على تحويل ذروة السفر خلال فترة الصيف إلى تجربة تحمل طابعاً إنسانياً أقرب إلى الضيوف، إذ يمكن للمسافرين المغادرين والعابرين عبر المطار في الكونكورس B بالمبنى 3 (بجانب البوابات B28)، المشاركة في تجربة «دبي في القلب» التفاعلية، التي تتيح لهم أن يكونوا جزءاً من لوحة جماعية تعبر عن تنوع مجتمع دبي وحضورها العالمي قبل مواصلة رحلتهم. ومن خلال تحميل صورة سيلفي، تضاف صورة كل ضيف إلى فسيفساء رقمية متنامية بألوان علم دولة الإمارات، تكبر مع كل مسافر يمر عبر مطار دبي الدولي، لتجتمع اللحظات الفردية في صورة واحدة تعبر عن روح دبي الجامعة.

كما تضم التجربة مساحة مخصصة للرسائل المكتوبة بخط اليد، تتيح للضيوف مشاركة كلمات تعبر عن الفخر والامتنان والانتماء، بما يضفي بعداً شخصياً على هذه المبادرة. ولا تقتصر التجربة على هذه المساحة التفاعلية فحسب، بل تمتد لتشمل مكافآت يمكن للضيوف الاستفادة منها لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المطار، بما في ذلك الهدايا التذكارية والعروض الحصرية.

نصائح

يمكن للضيوف المسافرين على متن طيران الإمارات الاستفادة من خيارات إنجاز إجراءات السفر من المنزل أو داخل المدينة أو عبر أكشاك الخدمة الذاتية. مع ضرورة الوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بما لا يزيد على 3 ساعات، واستخدام خدمة إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت حيثما كانت متاحة. ويمكن للعائلات التي تضم أطفالاً فوق سن 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات السفر عبر مراقبة الجوازات. والتأكد من أحدث متطلبات السفر الخاصة بالوجهة المقصودة، وتجهيز جميع وثائق السفر اللازمة مسبقاً. مع ضرورة وضع البطاريات الاحتياطية وبنوك الطاقة في حقائب اليد فقط.