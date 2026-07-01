مجموعة مراكز التسوق تطلق «تسوّق واربح وانطلق» بمفاجآت الصيف

تستعد «مجموعة مراكز التسوق» لإطلاق حملتها الصيفية «تسوّق واربح وانطلق»، والتي تمنح المتسوقين فرصة الفوز بـ10 سيارات «إميد إل إكس» جديدة على مدار مفاجآت صيف دبي.

وتنطلق الحملة من الغد وحتى 30 أغسطس 2026، حيث تتيح للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أي من مراكز التسوق المشاركة فرصة الدخول في السحب الرقمي عبر منصة «مكافآت تسوق واربح»، المدعومة بتقنيات «رافل تيك» ويحصل المتسوق على فرصة دخول واحدة عن كل عملية شراء مؤهلة، ما يزيد من فرصه للفوز بإحدى سيارات «إكسيد إل إكس» الجديدة.

وتتضمن الحملة ثمانية سحوبات أسبوعية، يحصل خلالها فائز واحد كل أسبوع على سيارة «إكسيد إل إكس» فيما يُختتم الموسم بسحب نهائي يُقام في 30 أغسطس، يشهد تتويج فائز واحد بالجائزة الكبرى والمتمثلة في سيارتين، لتكون أكبر جوائز الحملة هذا العام. وتقام السحوبات في التواريخ التالية: 12 و19 و26 يوليو، و2 و9 و16 و23 و30 أغسطس.

وتضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق لهذا العام كلاً من: أرابيان سنتر، مركز الغرير، مركز بوابة الخيل المجتمعي، باي أفنيو، دبي فستيفال بلازا، مركز مدن المجتمعي، مركز سيرينا المجتمعي، مركز شروق المجتمعي، سيليكون سنترال، مركز فيلانوفا، إضافة إلى مراكز نيو ويست زون في الخيل ومزهر 1 ومزهر 2.