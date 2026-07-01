«ريتش الشرق الأوسط» تفتح باب التقديم لبرنامج تسريع الشركات الناشئة

أطلقت «ريتش الشرق الأوسط»، أحد أبرز برامج تسريع الشركات الناشئة في تكنولوجيا العقارات عالمياً، الدورة الثانية من برنامجها في دولة الإمارات، بهدف دعم الشركات الناشئة الواعدة في قطاع التكنولوجيا العقارية، والاستفادة من الفرص، التي يوفرها خط المشاريع العقارية في منطقة الشرق الأوسط، والبالغة قيمته نحو 1.3 تريليون دولار.

وبعد النجاح الذي حققته الدفعة الأولى من البرنامج، والتي شهدت إطلاق منتجات جديدة، واستقطاب جولات استثمارية ناجحة، وتحقيق نمو متسارع في قاعدة العملاء، تنطلق الدورة الثانية من «ريتش الشرق الأوسط»، خلال الفترة من نوفمبر 2026 وحتى أغسطس 2027، وقد فتح باب التقديم أمام الشركات المبتكرة، التي تطور حلولاً عملية لتحديات القطاع العقاري، على أن يُغلق باب استقبال الطلبات في 30 أغسطس 2026.

ويحظى البرنامج بدعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فيما تتولى سيكوند سنتشري فنتشرز، أكبر صندوق عالمي لتكنولوجيا العقارات، إدارة البرنامج. ويواصل مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» توفير المساحات والدعم للشركات الناشئة المشاركة، في إطار التزامه بتعزيز منظومة الابتكار.