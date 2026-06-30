مبيعات الشقق والفلل في أبوظبي تتجاوز 84 مليار درهم في النصف الأول من 2026

يتجه سوق العقارات في أبوظبي نحو تحقيق عام قياسي، بعدما شهد حجم وقيمة معاملات بيع العقارات السكنية ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2026. وأظهر تحليل سوقي صادر عن منصة ADXinteract أن مبيعات الشقق والفلل مجتمعة ارتفعت بنسبة 173.9% من حيث القيمة لتصل إلى 84.49 مليار درهم ، وبنسبة 103% من حيث الحجم لتصل إلى 16585 صفقة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

أبرز التقرير النمو المطرد في حجم المبيعات السنوية في أبوظبي على مدى السنوات الخمس الماضية، من 7242 صفقة في عام 2021 إلى 9053 صفقة في عام 2022، ثم 15013 صفقة في عام 2023، و16244 صفقة في عام 2024، وصولاً إلى 24942 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 91.9 مليار درهم العام الماضي.

وحتى الآن من هذا العام، تمثل صفقات البيع على الخارطة 78% من إجمالي المبيعات، ويبلغ متوسط ​​أسعار العقارات 1927 درهماً للمتر المربع للشقق و1500 درهم للمتر المربع للفلل، بزيادة قدرها 22.5% و41% على التوالي مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025.

وتركزت معظم أنشطة السوق حتى الآن هذا العام في جزيرة الريم التي شهدت أكبر حجم مبيعات، وجزيرة الحديريات التي سجلت أعلى قيمة إجمالية للصفقات، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات. وتُظهر بيانات ADXinteract، وهي منصة إلكترونية حديثة لتحليل سوق العقارات، أن المشاريع التطويرية الكبرى في هذه المناطق الأربع قد استحوذت على 11137 صفقة (67.15%) من إجمالي صفقات البيع، بقيمة 54.8 مليار درهم (64.86%) من إجمالي قيمة المبيعات.

زخم قوي

وقال فاتح المسدي، مؤسس ADXinteract، إن السوق يواصل إظهار زخم قوي بعد أداء قوي في الربع الأول من العام، حيث شهد 8,806 عملية بيع للعقارات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 48.76 مليار درهم . وأضاف : "انتقل سوق أبوظبي من قوة هادئة إلى زخم قوي وواضح. ويُشير الارتفاع الحاد الذي شهدناه في قيمة المبيعات ونمو المعاملات إلى أن العاصمة تدخل مرحلة جديدة، مدفوعة بطلب حقيقي من المشترين، ونشاط المشاريع الكبرى، وزيادة شفافية السوق".