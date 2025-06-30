«جراند كونتيننت» تستعد لافتتاح أول فنادقها خارج الهند في دبي

تستعد شركة «جراند كونتيننت للفنادق والمنتجعات المحدودة»، الهندية المتخصصة في خدمات الضيافة، لتوسيع نطاق أعمالها دولياً من خلال افتتاح أول فندق لها خارج الهند في مدينة دبي، وذلك بحسب ما أعلنه مسؤول كبير في الشركة.

وصرّح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة راميش شيفا، أن الشركة التي تتخذ من مدينة بنغالورو مقراً لها، وضعت خطة لافتتاح 4 فنادق جديدة داخل الهند، في إطار مساعيها لبلوغ هدف تشغيل 5,000 غرفة فندقية بحلول عام 2028. وقال شيفا في تصريحات للصحفيين: «الفندق في دبي سيضم 125 غرفة، وسيكون أول ممتلكاتنا في الخارج، ونحن نستعد لافتتاحه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في دبي».