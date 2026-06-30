«بلدكو» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة 50% في مجموعة AG

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»، الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم لإطار استراتيجي للاستحواذ مع مجموعة AG، وذلك لوضع الإطار المتفق عليه الذي ستقوم بموجبه «بلدكو» بالاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50% في مجموعة AG.

وذلك رهناً بموافقة الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو، واستكمال الشروط السابقة المتفق عليها، بما في ذلك إجراء العناية الواجبة، والتقييم المستقل، وإبرام مستندات الصفقة النهائية، والحصول على الموافقات المؤسسية، والموافقات التنظيمية المعمول بها.

وتمثل هذه الصفقة إحدى أهم المحطات الاستراتيجية في تاريخ «بلدكو»، كما تمثل بداية التحول طويل الأجل للشركة إلى شركة قابضة استثمارية متنوعة من خلال الاستحواذات المنضبطة، والشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات طويلة الأجل المعززة للقيمة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم للإطار الاستراتيجي للاستحواذ في أبوظبي خلال اجتماع رفيع المستوى حضره كبار ممثلي المؤسستين. وأُقيمت مراسم التوقيع بحضور ناصر محمد الجنيبي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (ADAFSA)، إلى جانب كبار التنفيذيين وممثلي القيادات في الهيئة، بما يعكس أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص الرائدة دعماً للتنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ونموها المستقبلي.

وعند استكمال الصفقة، ستصبح «بلدكو» مساهماً استراتيجياً بنسبة 50% في مجموعة AG، بما ينشئ شراكة فريدة تجمع بين الخبرات المتكاملة، والقوة المالية، والقدرات الاستراتيجية، مع توسيع الفرص عبر قطاعات متعددة، ودعم رؤية الشركة طويلة الأجل بأن تصبح إحدى الشركات القابضة الاستثمارية المتنوعة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

السلامة الغذائية

وقال ناصر محمد الجنيبي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «تعكس الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات إمارة أبوظبي نحو بناء اقتصاد مستدام ومتطور.

ويسهم التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة في تحفيز الابتكار ودعم جهود الهيئة في تطوير بنية تحتية غذائية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل».

وقال رشيد على رشيد العميرة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»: «تمثل هذه الصفقة نقطة تحول استراتيجية في مسيرة شركة بلدكو، وتجسد التزام مجلس الإدارة بتنفيذ رؤية طموحة تهدف إلى إعادة تموضع الشركة وتعزيز مكانتها، بما يحقق نمواً مستداماً وقيمة طويلة الأجل لمساهمينا».

وقالت شمسة الفهيم، الرئيس التنفيذي بالإنابة وعضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»: «تمثل مذكرة التفاهم محطة مهمة في استراتيجية النمو التي تنتهجها بلدكو، بينما نواصل السعي إلى إقامة شراكات تحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لقد بنت مجموعة AG سمعة متميزة على مدى عقود من التميز التشغيلي، والتنويع، والنمو المنضبط.

ثقة كبيرة

ونحن على ثقة كبيرة بقيادتها، وقدراتها، ورؤيتها، ونتطلع إلى استكشاف الفرص التي تحقق قيمة متبادلة، مع دعم أولويات التنمية طويلة الأجل للدولة».

وقال جافيد غلامي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة AG: «يشرفنا الثقة التي منحتها بلدكو لمجموعة AG. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بالشفافية، والتميز، والنمو طويل الأجل. إن الإرث العريق لبلدكو، وقوتها المؤسسية، ورؤيتها الاستراتيجية، يجعل منها الشريك الأمثل بينما نواصل المرحلة المقبلة من توسعنا. ونتطلع معاً إلى اغتنام فرص جديدة تحقق قيمة مستدامة لكلا المؤسستين وتسهم في دعم اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة».