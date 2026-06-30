طيران الإمارات تكشف عن مفهوم جديد لصالاتها المميزة في عدد من المدن العالمية

كشفت طيران الإمارات عن مفهومها الجديد لصالاتها المميزة من الجيل التالي، والذي يتم تطبيقه هذا العام في عدد من المدن الرئيسية حول العالم، في خطوة جديدة تعكس استمرار الناقلة في الاستثمار لتطوير تجربة العملاء، والارتقاء بها في مختلف مراحل رحلتهم.

وظهر التصميم الجديد للمرة الأولى في صالتي طيران الإمارات في ميونيخ وفرانكفورت، على أن يتبع ذلك طرح المفهوم ذاته في صالات الناقلة في مانشستر وموريشيوس وإسطنبول، خلال الأشهر المقبلة، ويشكل المفهوم الجديد نموذجاً مستقبلياً لصالات طيران الإمارات حول العالم، ويجسد التزام الناقلة الراسخ بتقديم أعلى مستويات الضيافة والفخامة والابتكار.

وتستثمر طيران الإمارات أكثر من 50 مليون درهم في كل صالة من صالات الجيل التالي، بما يؤكد التزامها بتوفير مرافق عالمية المستوى عبر شبكتها الدولية، وبعد أن أصبحت صالتا ميونيخ وفرانكفورت متاحتين بالفعل أمام العملاء، من المقرر افتتاح صالة مانشستر في يوليو، وصالة موريشيوس في أغسطس، وصالة إسطنبول في أكتوبر.

وتدير طيران الإمارات شبكة واسعة تضم 42 صالة مخصصة في المطارات، منها 8 صالات في دبي في المبنى رقم 3، و34 صالة في مطارات رئيسية حول العالم، صممت جميعها بأدق التفاصيل وبمستويات الخدمة الاستثنائية التي تشتهر بها الناقلة.

الهندسة المعمارية

وينقل التصميم الجديد للصالات المميزة أجواء مقصورات طيران الإمارات الحديثة إلى تجربة أرضية أكثر رقياً، حيث يجمع بين الهندسة المعمارية العصرية، والأثاث الأنيق، والتقنيات المتكاملة، وتجارب الطعام المستوحاة من الوجهات المحلية، إلى جانب خدمة متخصصة للقهوة والمشروبات يقدمها خبراء ضمن فريق الصالة، ومرافق وخدمات تعنى بالرفاهية ومصممة لتلبية توقعات المسافرين المميزين. وقد صممت المساحات بعناية لتناسب العملاء الراغبين في العمل، أو تناول الطعام، أو الاسترخاء، أو التواصل أثناء السفر، بما يضع معياراً جديداً لصالات المطارات الفاخرة.

تجربة راقية

وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "يعكس استثمارنا في مفهوم صالاتنا المميزة من الجيل التالي التزام طيران الإمارات المتواصل بتقديم تجربة سفر سلسة وراقية في كل مرحلة من مراحل الرحلة. وقد صممت هذه الصالات لتجمع بين الفخامة وروح الضيافة والابتكار التي تميّز طيران الإمارات، وتوفر لعملائنا مساحة مريحة للاسترخاء وتناول الطعام والاستعداد لرحلاتهم. ومع توسيع نطاق هذا المفهوم عبر شبكتنا العالمية، فإنه سيضع معياراً جديداً لصالات المطارات، ويعزز مكانة طيران الإمارات في تقديم تجربة سفر متميزة".

وتستمد الصالات الجديدة هويتها التصميمية من الألوان الراقية والتفاصيل الأنيقة التي تميز مقصورات طيران الإمارات الحديثة وصالاتها الرئيسية في دبي، وتقدم الصالات الجديدة أكثر من 50 تحسيناً في التصميم، تشمل مناطق مخصصة للاسترخاء، والعمل، والتواصل، وتناول الطعام.وتحمل الصالات الجديدة بصمة طيران الإمارات الواضحة، من خلال الإضاءة المتكاملة بهدوء داخل التصميم، والأرضيات الخشبية بنمط متعرج، واللمسات الرخامية والذهبية، إلى جانب شعار شجرة الغاف المضيء من الخلف، في إشارة إلى الثقافة الإماراتية والشجرة الوطنية لدولة الإمارات.

وتوفر الصالات الجديدة لعملاء طيران الإمارات بيئة أكثر ملاءمة للعمل والبقاء على اتصال أثناء السفر، من خلال مساحات خاصة تمنحهم قدراً أكبر من الهدوء والخصوصية، إلى جانب مناطق مشتركة تجمع بين التواصل والعمل. وتتكامل هذه المساحات مع تفاصيل عملية مدروسة، تشمل مقاعد من الجلد الإيطالي، وخدمة الشحن اللاسلكي، ومنافذ كهرباء عالمية عند كل مقعد، بما يتيح للعملاء إنجاز أعمالهم بكفاءة وراحة.كما يضم التصميم جداراً فنياً يبرز أعمال فنانين محليين ويعكس عناصر من الثقافة الإماراتية، فيما تضيف ساعات رولكس المميزة لطيران الإمارات لمسة مألوفة داخل الصالات، مع عرض التوقيتات العالمية للمسافرين.

الطهي الحي

أعيد تصميم مناطق الطعام في صالات طيران الإمارات الجديدة لتوفر أجواء رحبة وراقية، تجمع بين تنوع الخيارات وجودة التقديم، مع التركيز على تجربة الطهي الحي التي تمنح العملاء تفاعلاً مباشراً مع الأطباق التي تُحضّر أمامهم. وتضم القوائم مجموعة واسعة من المأكولات العالمية، إلى جانب أطباق إقليمية مختارة، ومنطقة مخصصة بعنوان Made in تسلط الضوء على أبرز النكهات المحلية في كل وجهة.وتقدم محطات الطهي الحي أطباقاً حسب الطلب، فيما يتم تجديد اختيارات البوفيه الساخنة والباردة على مدار اليوم، بما يضمن تنوعاً مستمراً يلائم مختلف أوقات السفر. كما يضفي فرن الخبز المخصص طابعاً مميزاً على تجربة الطعام، من خلال البيتزا المحضّرة يدوياً، والخبز الطازج، والمناقيش المستوحاة من النكهات التي تشتهر بها دبي.

مساحات للراحة

توفر الصالات الجديدة بيئة هادئة صممت لتمنح العملاء فرصة للاسترخاء واستعادة النشاط قبل السفر، وتعززها رائحة طيران الإمارات المميزة التي تجمع بين البرغموت والحمضيات والياسمين والأخشاب الناعمة، فيما تضفي النباتات المحلية وتنسيقات الزهور الطازجة لمسة طبيعية على الأجواء. وللعملاء الراغبين في الانتعاش قبل رحلاتهم، توفر الصالات أجنحة استحمام مطورة بتشطيبات مستوحاة من المنتجعات الصحية، إلى جانب مستلزمات مستدامة من VOYA.