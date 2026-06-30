الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً لاستقطاب كبرى العلامات العالمية

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز العالمية لاستقطاب الشركات والعلامات التجارية الدولية، مستفيدة من بيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات اقتصادية داعمة للاستثمار والابتكار. وفي قطاع السيارات، أصبحت دبي منصة رئيسية لإطلاق أحدث الطرازات والتقنيات المتقدمة، حيث تتخذها كبرى الشركات العالمية مركزاً للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل النمو المتواصل للطلب على المركبات الذكية والمستدامة.

وفي هذا السياق، عززت ليجند موتورز حضورها في سوق السيارات الإماراتية بإطلاق طرازين جديدين من سيارات كايي الرياضية متعددة الاستخدامات، هما X7 AWD وX7 PHEV، في خطوة تعكس طموحات العلامة التجارية الصينية لتعزيز حضورها في الدولة واتخاذ دبي قاعدة استراتيجية لانطلاقتها الإقليمية.

وقال كانون وانغ، نائب الرئيس للمجموعة للاستراتيجية والقيادة في ليجند هولدينغ غروب، إن دبي أصبحت معياراً عالمياً للتميز في قطاع السيارات، حيث تلتقي الابتكارات مع تطلعات العملاء، مؤكداً أن الإمارة تمثل بوابة طبيعية للتوسع الإقليمي لعلامة كايي، في ظل ما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية عالمية، إضافة إلى وجود فرص نمو واعدة على المدى الطويل.

وأضاف أن الشركة تستهدف تقديم منتجات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والأداء العالي، والقيمة التنافسية، بما يلبي احتياجات شريحة متنامية من العملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

رؤية واضحة

من جانبه، أكد توني وو، نائب المدير العام لشركة كايي الدولية، أن الإمارات تمثل أحد أهم أسواق الشركة في المنطقة، بفضل رؤيتها الواضحة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة تقوم على توفير حلول تنقل متنوعة تجمع بين المركبات التقليدية والمركبات العاملة بالطاقة الجديدة.

وأشار إلى أن إطلاق النسخة الهجينة القابلة للشحن X7 PHEV يأتي استجابة لتزايد الطلب على المركبات منخفضة الانبعاثات، مع المحافظة في الوقت نفسه على توفير خيارات متنوعة تناسب مختلف شرائح العملاء.

بدوره، قال هارش شاتورفيدي، المدير العام لشركة كايي الإمارات، إن الابتكار الحقيقي لا يقتصر على تطوير التكنولوجيا، بل يتمثل في تحويلها إلى تجربة عملية وسهلة الاستخدام تضيف قيمة حقيقية للمستهلك.

وأضاف أن الطرازين الجديدين يجمعان بين الأداء الرياضي، والتجهيزات الذكية، ومستويات الراحة والفخامة، بما يعكس فلسفة العلامة في توفير سيارات تلبي متطلبات الحياة اليومية، مع الاعتماد على أحدث أنظمة السلامة والاتصال وتقنيات القيادة الحديثة.