من دبي.. «برايفت بورت» تطلق منصة عالمية موحدة لإدارة عمليات الطيران الخاص

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لقطاع الطيران والخدمات اللوجستية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وقدراتها التشغيلية المتقدمة، ما يجعلها مقراً مفضلاً للشركات العالمية لإدارة عملياتها الإقليمية والدولية، ولا سيما في قطاع الطيران الخاص الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وفي هذا الإطار، أعلنت "برايفت بورت" (PrivatPort)، ذراع الطيران التنفيذي التابعة لشركة "سويس بورت" (Swissport)، إطلاق منصة تشغيل متكاملة انطلاقاً من دبي، تعتمد نموذجاً تشغيلياً هجيناً لإدارة خدمات الطيران الخاص، مدعوماً بمركز تحكم مركزي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

70 موقعا

وأوضحت الشركة أن عملياتها الجديدة تمتد إلى أكثر من 70 موقعاً في أبرز مراكز الطيران حول العالم، تشمل جنيف والمغرب ونيوزيلندا والمكسيك، في خطوة تعزز قدرتها على تقديم خدمات موحدة وعالية الكفاءة عبر شبكة عالمية واسعة.

وأكدت أن هذا التحول يمثل انتقالاً من نموذج خدمات الطيران التقليدي إلى منصة تشغيل موحدة تدير رحلة الطيران التنفيذي بالكامل، بدءاً من استقبال الطلب وحتى تنفيذ جميع العمليات، بما يوفر مستويات أعلى من الكفاءة وسرعة الاستجابة.

وتدير "برايفت بورت" شبكة خدمات مكونة من تسعة مواقع رئيسية مخصصة للطيران الخاص ومتكاملة مع شبكة المناولة الأرضية العالمية التابعة لـ"سويس بورت"، ما يتيح توفير بيئات مخصصة للمسافرين وأطقم الطائرات، إلى جانب الاستفادة من الانتشار العالمي للشركة لتوسيع نطاق الخدمات.

ويجمع مركز التحكم في دبي جميع العمليات التشغيلية ضمن منصة واحدة، تشمل تنسيق الرحلات، والإشراف على المناولة الأرضية، وخدمات الركاب، وإدارة المتطلبات الخاصة للعملاء، مع توفير متابعة آنية وتحكم مباشر في تنفيذ العمليات عبر مختلف المحطات.

جودة وكفاءة

وأضافت الشركة أن جميع الطلبات تُدار مركزياً من البداية إلى النهاية، بما يشمل تخصيص الموارد، وتنسيق أعمال المحطات، والإشراف على التنفيذ لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت "برايفت بورت" أنها تعمل كمزود مباشر للخدمات ضمن شبكتها العالمية، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة لـ"سويس بورت" والإشراف التشغيلي المركزي، بما يعزز تجربة عملاء الطيران التنفيذي ويرفع كفاءة العمليات على المستوى العالمي.