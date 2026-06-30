دناتا تجدد رخصة خدمات المناولة الأرضية في مطار أمستردام شيفول

جددت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، رخصة تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار أمستردام شيفول في هولندا، بما يعزز حضورها في واحد من أهم مراكز الطيران في أوروبا.

وجاء تجديد الرخصة عقب مناقصة عامة تنافسية طرحها مشغل المطار، ما يتيح لدناتا مواصلة تقديم خدمات المناولة الأرضية عالية الجودة في مطار أمستردام شيفول خلال السنوات السبع المقبلة، بالتزامن مع دخول المطار مرحلة جديدة في إدارة عمليات المناولة الأرضية.

وتقدم دناتا خدماتها لعملاء من الناقلات الجوية في أمستردام منذ أكثر من عقد، حيث توفر خدمات المسافرين، والأمتعة، وساحة المطار، والشحن لمجموعة متنوعة من كبرى الناقلات الدولية والمشغلين المتخصصين. وتدعم الشركة حالياً أكثر من 20 شركة طيران للركاب والشحن في مطار شيفول، من خلال فريق يضم أكثر من 1200 موظف، يتولون مناولة نحو 500 ألف طن من الشحنات وحوالي 16 ألف رحلة سنوياً.

وقال تيمو فان سبيلن، مدير عام شركة دناتا هولندا: «نحن فخورون بمواصلة عمليات المناولة الأرضية في مطار أمستردام شيفول. ويعكس هذا التجديد الثقة بفرق عملنا، وقدراتنا التشغيلية، والتزامنا بتقديم خدمات آمنة وموثوقة ومتسقة لشركات الطيران والمسافرين». وأضاف: «يعد مطار أمستردام شيفول مركزاً حيوياً في قطاع الطيران الأوروبي، وتشكل هذه المرحلة محطة مهمة لمجتمع المناولة الأرضية في المطار. ونتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع إدارة المطار، وعملائنا من شركات الطيران، وموظفينا، والنقابات، وشركاء القطاع، مع دخول المطار مرحلته المقبلة. وسنواصل العمل معاً لدعم انسيابية العمليات، والحفاظ على مستويات خدمة عالية، وتعزيز مرونة بيئة التشغيل».

ومع الحصول على الرخصة الجديدة لمدة 7 سنوات، تتمتع دناتا بموقع قوي للبناء على عملياتها الحالية في مطار شيفول، وتعميق شراكاتها مع العملاء، واغتنام فرص نمو جديدة. وسيعمل فريق الشركة المحلي بشكل وثيق مع مطار شيفول والشركاء خلال مرحلة الانتقال إلى فترة الرخصة الجديدة.

تجديد الرخصة

ويؤكد تجديد الرخصة أيضاً التزام دناتا طويل الأمد تجاه أمستردام وهولندا، حيث تواصل الشركة الاستثمار في كوادرها، وبنيتها التحتية، وقدراتها التشغيلية. ويشمل ذلك منشأة «دناتا كارجو سيتي أمستردام»، التي تعد واحداً من أكبر المرافق من نوعها، بطاقة سنوية تبلغ 600 ألف طن، وباستثمار يصل إلى 70 مليون يورو. وتشكل هذه المنشأة جزءاً من خطط دناتا طويلة المدى في مطار شيفول، إلى جانب الاستثمار المستمر في معدات الدعم الأرضي، والإدارة البيئية، والتميز التشغيلي، وشراكات العملاء.

وتظل أمستردام محطة رئيسة ضمن شبكة دناتا الأوروبية. وفي هولندا، تجمع دناتا بين الخبرة المحلية والإمكانات والأنظمة والمعايير العالمية لمزود خدمات الطيران الدولية، بما يتيح لها دعم العملاء في خدمات المسافرين، وساحة المطار، وعمليات الشحن في مطار شيفول.

وعالمياً، تقدّم دناتا خدمات متكاملة في المناولة الأرضية، والشحن، والسفر، والتموين والتجزئة، في 37 دولة عبر ست قارات، وفق أعلى معايير السلامة والجودة. وخلال السنة المالية 2025-2026، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 888 ألف حركة طائرة، ونقلت 3.2 ملايين طن من الشحنات.