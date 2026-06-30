فلاي دبي تطلق تقرير "الانطلاق نحو المستقبل 2025" للاستدامة

أطلقت فلاي دبي الثلاثاء ، تقريرها الأول للاستدامة لعام 2025 بعنوان "الانطلاق نحو المستقبل 2025" للاستدامة، والذي يحدد التنفيذ الرسمي لاستراتيجية الاستدامة الممتدة 5 سنوات والخاصة بالناقلة.وتم إعداد التقرير وفقاً للمعايير المبادرة العالمية للتقارير ((GRI ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG).

ويؤكد التقرير، الذي يرتكز على 6 محاور أساسية في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ، التزام الناقلة بتحقيق مستقبل أكثر استدامة، مع تنامي شبكة خطوطها، وتقليل أثرها البيئي، ودعم المجتمعات التي تخدمها.

وخلال العام 2025، أجرت فلاي دبي تقييماً مزدوجاً للأهمية النسبية، شمل تقييماً للأثر البيئي لتحديد كيفية تأثير عملياتها على البيئة والمجتمع، وتقييماً للأهمية المالية لبيان كيفية تأثير قضايا الاستدامة على القيمة المؤسسية للشركة وأداؤها. وقد أسهمت هذه الاستنتاجات في وضع استراتيجية استدامة جديدة مدتها خمس سنوات، تتضمن مؤشرات أداء رئيسية واضحة لتحقيق طموحات فلاي دبي والمضي قدماً نحو المستقبل.

وفي تعليقه على أول تقرير للاستدامة للناقلة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "إن قيادة شركة طيران برؤية مستقبلية تعني تحمّل مسؤولية تتجاوز الأسواق التي نخدمها لتشمل الأجيال التي سترث نتائج قرارات اليوم. ويعكس التقرير الأول للاستدامة هذه المسؤولية والتزام فلاي دبي بجعل ذلك في صميم إدارة الشركة. وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام يحقق الحياد المناخي خالٍ من الانبعاثات الكربونية، فإننا عازمون على تحقيق نمو يعكس طموحات دولتنا ويحافظ على الإرث الذي نبنيه معاً."

تواصل فلاي دبي دورها المحوري في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران. ويمثل التقرير الأول للاستدامة علامة فارقة، فهو يعكس التقدم الذي حققته والتوجه الواضح الذي وضعته الشركة لتحقيق نمو مسؤول.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "ستبقى الاستدامة هي المحرك الرئيس لتوجه فلاي دبي الاستراتيجي، ونحن نواصل بناء مستقبل مستدام ومسؤول. يمثل هذا التقرير علامة بارزة، فهو يعكس التقدم الذي أحرزناه والتوجه الواضح الذي وضعناه لتحقيق نمو مسؤول. في عام 2025، أنجزنا أول تقييم شامل للاستدامة، ووضعنا استراتيجية مركزة مدتها خمس سنوات، مما مكننا من تحديد أولويات المجالات التي يمكننا من خلالها تحقيق أكبر الأثر. هذه الجهود ضرورية لبناء شركة مرنة قادرة على التكيف مع متطلبات الصناعة واللوائح التنظيمية المتغيرة."

"الانطلاق نحو المستقبل 2025" للاستدامة - ستة محاور

عمليات متكاملة للمناخ: يبدأ العمل الخاص بالمناخ لشركة فلاي دبي من عملياتها اليومية. تلتزم فلاي دبي بتحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في جميع عملياتها.

المسؤولية البيئية: تدير الشركة تأثيرها البيئي من خلال إعادة تدوير النفايات، والاستخدام المسؤول للموارد، وحماية الحياة البرية.

الإنسان في صميم عملنا: بالإضافة إلى أدائها البيئي المتميز، تستثمر فلاي دبي في موظفيها، وتدعم المجتمعات التي تخدمها، وتُعزز الربط بين الأسواق.

معاً أقوى: يمتد التزام فلاي دبي بالتقدم المشترك إلى ما هو أبعد من عملياتها. تدعم الشركة المجتمعات التي تعمل فيها، وتتعاون مع الموردين الذين يشاركونها قيمها، وتؤسس لشراكات مع منظمات تُحدث أثراً اجتماعياً إيجابياً.

التميز في السلامة والامتثال والخدمات: تُشكل السلامة والامتثال والتميز في الخدمة ركائز عمليات فلاي دبي. يدمج نهجها إدارة السلامة المنهجية مع تقديم تجربة عملاء راسخة في جميع مراحل رحلة العميل.

طيران ذكي (ناقلة ذكية): الابتكار هو محرك عمليات فلاي دبي. تستخدم الشركة الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتعزيز السلامة، وخفض التأثير البيئي مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.

يمثل هذا الإنجاز بداية رحلة فلاي دبي في مجال إعداد تقارير الاستدامة، ويعزز التزامها بالتحسن المستمر للأداء والشفافية.

ومع نظرتها للمستقبل، تواصل فلاي دبي توسيع بنيتها التحتية التقنية، بما في ذلك شراكتها البارزة مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) لتطبيق الذكاء الاصطناعي في عمليات الطيران، وتعاونها مع ستارلينك لتوفير خدمات اتصال إنترنت عالي السرعة على متن 100 طائرة بدءاً من العام 2026. وبفضل محفظة طلبيات واسعة من الطائرات ذات الممر الواحد، وطائرات بوينغ 9-787 دريملاينر عريضة البدن، تتمتع فلاي دبي اليوم بموقع بارز لمواصلة ربط المزيد من الوجهات بدبي بكفاءة ومسؤولية خلال السنوات المقبلة.