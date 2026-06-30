سوانك تطلق أعمال سيلورا ريزيدنسز وتقترب من تسليم لوا ريزيدنسز

تواصل الشركات في دبي إطلاق المشاريع الجديدة في مؤشر يعكس استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع العقاري، ويعزز دخول الإمارة أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية جديدة نصف سنوية في تاريخها.

وانطلقت الأعمال الإنشائية لمشروع سيلورا ريزيدنسز الذي تطوره شركة سوانك للتطوير العقاري، في الوقت الذي يدخل فيه مشروع لوا ريزيدنسز مراحله الأخيرة استعداداً للتسليم.

يضم لوا ريزيدنسز، المشروع الأول للشركة، 37 فيلا، ويمثل اقتراب اكتماله اختباراً ملموساً لما تعهدت به سوانك من معايير.

ومع اقتراب لوا من خط النهاية، وجهت سوانك تركيزاً موازياً نحو سيلورا ريزيدنسز، مجتمع مكون من 32 فيلا مستقلة يستوحي هويته المعمارية من الطراز الأوروبي الساحلي المطل على البحر المتوسط.

وقال مصطفى السعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوانك للتطوير العقاري: إن الشركة ترى دورها يتجاوز بناء المنشآت المادية. «التطوير العقاري في أعلى مستوياته هو صناعة المجتمعات التي توفر قيمة مستدامة لأصحابها ومستثمريها. لوا يحمل رقي العمارة الأوروبية الكلاسيكية وأناقتها، فيما يستحضر سيلورا هدوء البحر المتوسط وطابعه الخاص. كلاهما صمم ليحتفظ بقيمته مع الوقت ويقدم تجربة معيشية مختلفة فعلاً».

استراتيجية

وخارج المحفظة الحالية، تجري سوانك مباحثات فعلية للاستحواذ على أراضٍ في مواقع متميزة داخل الدولة ضمن استراتيجية توسع أشمل. وقال السعيد: إن الشركة تستهدف مواقع تحمل ارتباطاً طويل الأمد لا عائداً سريعاً.

وأضاف: «السوق الإماراتية تمنح فرصاً حقيقية للمطورين الذين يضبطون خياراتهم جيداً. نحن نوسع محفظتنا بتانٍ، ونستهدف مواقع ومشاريع تضيف قيمة حقيقية للمدينة ويستطيع المستثمر أن يطمئن إليها على المدى البعيد».

ومع انطلاق سيلورا واقتراب اكتمال لوا، وصف السعيد هذه المرحلة بأنها بداية الفصل الأكثر وضوحاً في مسيرة سوانك، الفصل الذي ستحكم فيه الشركة على نفسها ليس بما قالت بل بما تسلم.