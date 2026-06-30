«مساكن دبي ريت» يستحوذ على 220 وحدة تاون هاوس في جبل علي بقيمة 894 مليون درهم

أعلن صندوق «مساكن دبي ريت»، أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء عن استحواذه على 220 وحدة من فئة التاون هاوس ضمن مجمع قرية جبل علي وإضافتها إلى محفظته الاستثمارية، في خطوة جديدة ضمن استراتيجيته للنمو وفق التزاماته المعلنة، ما يوسع حضوره ضمن قطاع الأصول السكنية الفاخرة في إمارة دبي.

وتتألف المجموعة الجديدة التي تضم 220 وحدة تاون هاوس من وحدات بفئتي بثلاث وأربع غرف نوم، ما يعزز تنوع الخيارات والمساحات المتاحة ضمن مجمع سكني مخصص للعائلات في موقع استراتيجي متميز. وتوسع صفقة الاستحواذ بقيمة 894 مليون درهم وفق اتفاقية شراء مسبق، حجم محفظة الصندوق من الأصول السكنية الفاخرة والمدرة للدخل المتكرر.

وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»: «يمثل استحواذنا على 220 وحدة تاون هاوس في قرية جبل علي وإضافتها إلى محفظتنا خطوة جديدة ضمن استراتيجيتنا للنمو المستدام، وتأتي في أعقاب الاستحواذ الناجح على 56 وحدة في مجمع «غاردن فيو فيلاز» مطلع العام الجاري. وتعكس الصفقتان معاً التزامنا الثابت بتنفيذ خطط النمو المعلنة عند الإدراج، وتؤكدان قدرتنا على دمج أصول سكنية فاخرة ومدرة للدخل المتكرر ضمن محفظتنا، وفق نهج متدرج ومدروس، بما يحقق قيمة مضافة لحملة الوحدات. وتضيف المجموعة رصيداً من وحدات التاون هاوس المخصصة للعائلات في مجمع ذي موقع استراتيجي يتمتع بمقومات طلب متينة على المدى البعيد. ومع إدراج هذه الوحدات في المحفظة، سنحرص على تطبيق نهج منضبط في عمليات التأجير، وضمان تجربة سكنية راقية للمقيمين، وتحويل هذه الأصول إلى مصدر مستدام ومستقر للتدفقات النقدية. وسنواصل تقييم الفرص المستقبلية بمعايير واضحة تقوم على الانسجام الاستراتيجي، والجاهزية التشغيلية، وخلق القيمة على المدى البعيد لحملة الوحدات».

وبهذا الاستحواذ، يرتفع إجمالي الوحدات السكنية التي ضمها «مساكن دبي ريت» إلى محفظته خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 276 وحدة، ما يجسد استمرار التنفيذ الفعلي لخط النمو الملتزم به. ومن المتوقع أن تسهم وحدات التاون هاوس الـ220 في قرية جبل علي ووحدات «غاردن فيو فيلاز» الفاخرة الجديدة في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بنحو 75 مليون درهم بعد بلوغ مرحلة الاستقرار التشغيلي، بما يدعم مسار نمو الصندوق على المدى المتوسط.

ويواصل «مساكن دبي ريت» تقييم فرص استثمارية واعدة ذات قيمة مضافة ضمن محفظة مشاريع «دبي القابضة» السكنية، تشمل مشروع «لانتانا هيلز» في «مجمع دبي للعلوم»، ووحدات جديدة في «دبي وورف»، إلى جانب مجمع من الوحدات السكنية المستقلة للعائلات ضمن «مجمع ذا إيكرز» في منطقة دبي لاند. وتظل هذه الفرص قيد التقييم وفق السياسة الاستثمارية للصندوق واستراتيجية محفظته والعوائد المستهدفة طويلة الأجل.