هلال المري: «دبي الأفعال» تجسد رؤية محمد بن راشد في تحويل الطموحات إلى إنجازات

أكد معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن مبادرة «دبي الأفعال» تجسد الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تقوم على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، وترسيخ ثقافة العمل والإنجاز نهجاً أساسياً في مسيرة التنمية التي تقودها الإمارة.

وقال المري إن دبي نجحت، بفضل هذه الرؤية، في تعزيز مكانتها بين أبرز المدن العالمية في مجالات الاقتصاد والسياحة والاستثمار والابتكار، عبر سجل حافل بالإنجازات التي انعكست آثارها محلياً وعالمياً، مؤكداً أن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تواصل ترسيخ ثقافة التنفيذ والتميز المؤسسي، انطلاقاً من الإيمان بأن نجاح الخطط يقاس بقدرة المؤسسات على تنفيذها بكفاءة وسرعة وجودة عالية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز تنافسية الإمارة أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

وأضاف أن القيادة الرشيدة أرست نموذجاً عالمياً في الإدارة والتنمية، يقوم على الاستثمار في الإنسان، والجرأة في الطموح، والانضباط في التنفيذ، وهي الركائز التي أسهمت في صناعة قصة نجاح دبي، وجعلت من مبادرة «دبي الأفعال» نموذجاً ملهماً للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة البناء والابتكار، وتعزيز المكانة العالمية التي حققتها الإمارة.