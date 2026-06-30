«تريستار» تنجز صفقة تمويل مجمّع بـ 800 مليون دولار

أعلنت مجموعة تريستار، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة للخدمات اللوجستية، ونقل الوقود، وخدمات البنية التحتية، والتي تمتد عملياتها عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأمريكتين وأوروبا، عن نجاحها في إتمام صفقة تمويل مجمّع بقيمة 800 مليون دولار، تتضمن تسهيل قرض لأجل وتسهيل ائتمان دوّار.

وشهدت الصفقة إقبالاً واسعاً من مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، حيث تجاوز حجم الاكتتاب قيمة التمويل المستهدفة، في تأكيد واضح على ثقة المؤسسات المصرفية بمتانة نموذج أعمال تريستار، وقوة علاقاتها طويلة الأمد مع عملائها، واستراتيجيتها الطموحة للنمو المستدام.

وسيُستخدم التمويل لإعادة تمويل ودمج عدد من التسهيلات الائتمانية القائمة، بما يعزز المرونة المالية للمجموعة ويدعم تنفيذ خططها التوسعية، وتمويل احتياجاتها الرأسمالية، إلى جانب تعزيز مستويات السيولة عبر مختلف عملياتها التشغيلية.

وقد أسهمت هذه الصفقة في حصول تريستار على شروط تمويل وتسعير أكثر تنافسية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها من المؤسسات المصرفية.وتتخذ مجموعة تريستار من دبي مقراً رئيساً لها. وتدير المجموعة عملياتها في أكثر من 30 دولة وإقليماً عبر خمس قارات.