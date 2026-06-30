«المصرف» يطلق هوية مؤسسية جديدة تزامناًمع يوبيله الذهبي

أعلن المصرف (المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية) إطلاق هويته المؤسسية الجديدة، في خطوة تؤكد طموحه لمواصلة النمو بقوة، وترسيخ مكانته كمصرف وطني موثوق يواكب تطلعات العملاء.

وجاء إطلاق الهوة المؤسسية الجديدة خلال حفل بمقر المصرف الرئيسي بأبوظبي، بحضور محمد سيف السويدي، رئيس مجلس الإدارة، وفرحات عمر حمد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة:

رجاء محمد غانم المزروعي، وخلف الظاهري، وفهد القاسم، وسهيل المنصوري، ومصطفى المانع، ومحمد الشركسي، إلى جانب فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي. ويتزامن الإطلاق مع احتفال المصرف بمرور 50 عاماً على تأسيسه (اليوبيل الذهبي).