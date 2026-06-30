مجلس إدارة غرفة الفجيرة يعتمد الميزانية ويحدد موعد الجمعية العمومية

اطلع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي على تقرير المجلس للدورة الخامسة عشرة يونيو 2023 - يونيو 2026، واعتمد ميزانية الغرفة للعام 2025، إذ سيقدمان أمام اجتماع الجمعية العمومية التي أعلن عن انعقادها 2 يوليو المقبل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ستعقد الجمعية بمن حضر يوم 12 يوليو بمبنى الغرفة.

من ناحية أخرى، كانت اللجنة المنظمة لانتخابات الغرفة قد أعلنت فتح باب الترشح للدورة السادسة عشرة ابتداء من 15 مايو الماضي حتى 4 يونيو الجاري، وأعلنت أخيراً عن استمرار الحملة الإعلامية للمترشحين حتى 11 يوليو المقبل.

وبلغ عدد المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة 26 مرشحاً يتنافسون لشغل تسعة مقاعد وفقاً للمادة (17) من قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لعام 2023، التي تنص على أن يتم الانتخاب لعضوية المجلس عن طريق الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز للعضو شغل العضوية لأكثر من دورتين متتاليتين، ويجوز للعضو الترشح مرة أخرى إذا أمضى دورة أو أكثر خارج المجلس.