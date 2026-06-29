شراكة سياحية متنامية بين الإمارات وتايلاند تعيد تعريف السفر كاستثمار في جودة الحياة

تشهد العلاقات السياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتايلاند تطوراً متسارعاً، يعكس تحوّل أنماط السفر في المنطقة، حيث لم تعد العطلات تقتصر على الترفيه، بل أصبحت جزءاً من توجه عالمي جديد، يربط السفر بالصحة وجودة الحياة وإطالة العمر، في ظل اهتمام متزايد من المسافرين الخليجيين بتجارب السياحة العلاجية والعافية.

وفي هذا السياق، تعيد تايلاند صياغة موقعها على خريطة السياحة العالمية، بوصفها واحدة من أسرع وجهات الاستجمام نمواً، مستفيدة من الطلب المتزايد من أسواق الخليج، وعلى رأسها دولة الإمارات، على التجارب الصحية المتكاملة، التي تجمع بين الوقاية والعلاج والاسترخاء.

وتقدم المملكة رؤية جديدة للسفر، تقوم على فكرة أن الإجازة ليست مجرد استراحة، بل استثمار طويل الأمد في صحة الإنسان وجودة حياته، وهو ما يتجسد في توسع قطاع اقتصاد العافية، الذي يُقدّر بنحو 40 مليار دولار، وينمو بمعدلات تفوق المتوسط العالمي بأربعة أضعاف، مدفوعاً بازدهار السياحة العلاجية، وبرامج إطالة العمر.

وتعتمد تايلاند في هذا التحول على مفهوم «الصحة العلمية»، الذي يجمع بين الطب الوقائي والتشخيص المتقدم والتخطيط الصحي الشخصي، من خلال مؤسسات طبية رائدة، مثل BDMS Wellness Clinic، ومستشفيات كبرى مثل بومرونجراد وساميتيفيج وبانكوك، إلى جانب الاستفادة من تراثها في الطب التقليدي، والتدليك التايلاندي والتأمل.

وقال الدكتور تانوبول فيرونهاغارون (الدكتور آمب)، الرئيس التنفيذي لعيادة BDMS للعافية، إن تايلاند لم تعد تكتفي بتقديم التجربة السياحية التقليدية، بل أصبحت تسعى إلى تمكين الزوار من العيش بصحة أفضل، ولفترة أطول، في إشارة إلى التحول العميق في هوية السياحة التايلاندية.

ومن جانبها، أوضحت هيئة السياحة التايلاندية (TAT)، عبر مكتبها في دبي والشرق الأوسط، أن المسافرين من دول الخليج يبحثون اليوم عن تجارب تعزز رفاهيتهم على المدى الطويل، مشيرة إلى أن تايلاند تتمتع بموقع فريد لتلبية الطلب المتزايد على السياحة العلاجية، بفضل بنيتها الصحية المتقدمة، وتنوع عروضها السياحية.

وفي الإطار نفسه، تعمل تايلاند على توسيع عروضها، لتشمل برامج إطالة العمر، ومنتجعات الصحة النفسية، وسياحة النوم، إلى جانب تعزيز تجارب السفر متعددة الأجيال، التي تلائم العائلات الخليجية، حيث يقضي الزوار عادة رحلات تمتد من 10 إلى 14 يوماً، تجمع بين الترفيه والاستجمام والرعاية الصحية.

كما تستفيد المملكة من تعزيز الربط الجوي مع أسواق الخليج، ما يسهل وصول العائلات الإماراتية إلى وجهات متنوعة داخل تايلاند، من بانكوك وبوكيت، إلى كرابي وتشيانغ ماي، مع توفير خدمات ملائمة لاحتياجات المسافرين من مختلف الأعمار، بما في ذلك خيارات الطعام الحلال، ومرافق الصلاة، والبرامج العائلية المتكاملة.

وتؤكد هيئة السياحة التايلاندية أن هذا النموذج الجديد من السياحة، يوازن بين الرفاهية والتنوع الثقافي والصحة، حيث يجد كل فرد من العائلة تجربة تناسبه، من الاسترخاء في المنتجعات الصحية، إلى المغامرات الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يعزز جاذبية تايلاند كوجهة مفضلة للعائلات الخليجية.

وبهذا، يتبلور تعاون سياحي غير مباشر بين الإمارات وتايلاند، يقوم على تزايد الطلب الإماراتي على السياحة الصحية، وتطوير تايلاند لعروضها، لتلبية هذا التحول العالمي، في مشهد يعكس مستقبل السفر، بوصفه استثماراً في جودة الحياة، وليس مجرد تجربة مؤقتة.