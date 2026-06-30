«سوفرين بي بي جي»: تواصل نمو انتقال أصحاب الثروات إلى الإمارات والمنطقة

أكدت شركة «سوفرين بي بي جي» لخدمات الشركات استمرار نمو حركة انتقال أصحاب الثروات الخاصة إلى منطقة الخليج، مشيرة إلى أن بيانات عملائها تكشف عن توجّه يتمثل في تزايد إقبال أصحاب الثروات الكبيرة على ربط قرارات الإقامة بخطط متقدمة لإدارة الثروات وتنظيم انتقالها بين الأجيال.

وأوضحت الشركة أن مستويات الطلب ظلت قوية ومستقرة، ما يشير إلى أن العائلات ذات الحضور الدولي المتنامي لا تزال تنظر إلى منطقة الخليج من منظور استراتيجي طويل الأمد. وقد تركزت الاستفسارات بشأن خدمات الهجرة بصورة رئيسة حول التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات وخطط الانتقال، والإقامة.

وقالت جايد وونغ، رئيسة المبيعات – الإمارات لدى «سوفرين بي بي جي» لخدمات الشركات: توضح التكليفات الأخيرة التي تولتها الشركة التقاطع المتزايد بين التنقل الدولي وتخطيط الثروات.

ومن بين هذه الحالات عميل مقيم في المملكة المتحدة أنشأ مؤسسة عائلية في مركز دبي المالي العالمي للاحتفاظ بالأصول النقدية والعقارية وحصص الملكية في الشركات، ومصرفي خاص فرنسي حصل على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات بالتزامن مع استحواذه على عقار.

إضافةً إلى رياضي هولندي من أصحاب الثروات الكبيرة انتقل إلى دولة الإمارات ضمن برنامج التأشيرة الذهبية، مع تأسيس مكتب عائلي في مركز دبي المالي العالمي في الوقت نفسه لدعم أهدافه الأوسع في مجال هيكلة الثروات.