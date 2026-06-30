«إنتل ترافل» تتوسع إقليمياً عبر دبي

أعلنت «إنتل ترافل آند تورز»، وهي أقدم وأكبر وكالة سفر مضيفة في العالم، تضم شبكة متنامية تضم أكثر من 180 ألف مستشار سفر مستقل حول العالم، إطلاق عملياتها في دولة الإمارات وذلك في إطار توسع إقليمي بارز للشركة.

وقد تعاقدت «إنتل ترافل» حتى الآن مع 34 شريكاً في دولة الإمارات، يشملون شركات الرحلات البحرية، ومنظمي الرحلات، وشركات الطيران، والفنادق، والفعاليات الحية، والمعالم السياحية.

ويقع المقر الرئيس لشركة «إنتل ترافل الإمارات» في دبي. وقالت تريشيا هاندلي-هيوز التي نجحت في بناء أعمال «إنتل ترافل» في المملكة المتحدة وأيرلندا لتصبح من أكبر أسواق الشركة، وتشرف على الإطلاق بالإمارات:

«تتمتع الإمارات باقتصاد مرن، وبنية تحتية استثنائية، وواحدة من أعلى معدلات السفر الدولي للفرد في العالم. ويمنحنا إطلاق عملياتنا الآن الوقت الكافي للاستقرار، وتأهيل المستشارين قبل موسم الحجوزات المزدحم، بالإضافة إلى علاقات وثيقة مع شركائنا الجدد».