الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تتعاون مع بيلاروسيا في الأمن الغذائي

استقبل الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، آلياكسي جالديبين، القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا في دبي، وذلك بحضور أيمن الحناوي، مدير إدارة الاتصال والعلاقات الدولية بالهيئة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأمن الغذائي. واستعرض الدكتور عبيد الزعابي رسالة الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، مسلطاً الضوء على مجالات عملها ومحفظة استثماراتها في الدول العربية.

وأكد التزام الهيئة بتوسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير النظم الزراعية، مشيراً إلى أن الإمكانات الزراعية الواعدة في الدول العربية تُشكّل قاعدة قوية لإقامة مشاريع ريادية مع بيلاروسيا، وبناء شراكات تعود بالنفع على الجانبين. من جانبه، عبّر آلياكسي جالديبين عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الهيئة، في خطوة تعكس ديناميكية الجانبين في دفع عجلة التنمية المستدامة. وأكد استعداد بيلاروسيا لتقديم خبراتها في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أهمية توظيف الإمكانات والخبرات المتبادلة لبناء شراكات نوعية.