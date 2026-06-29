دبي ترخص لمنصة «ترايب للترميز» ضمن إطار الأصول الافتراضية

وافقت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (فارا) على منح منصة «ترايب للترميز» تصريحاً للعمل ضمن إطارها التنظيمي، لتصبح كياناً مرخصاً جديداً ينضم إلى منظومة مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية الخاضعين للتنظيم في الإمارة.

وأكدت السلطة، التي تُعد الجهة التنظيمية المختصة بالأصول الافتراضية في دبي، أن لديها سجلاً عاماً للكيانات المرخصة والمصرح لها بتقديم هذه الخدمات، ويعكس إدراج «ترايب للترميز» استيفاء المنصة لمتطلبات الامتثال والمعايير التشغيلية المعتمدة.

وتعمل المنصة ضمن البنية المؤسسية لشركة «ترايب»، التي تقدم خدمات استثمارية ومالية متعددة، مع تركيز خاص على تقنيات ترميز الأصول، وهي عملية تحويل حقوق الملكية في الأصول الواقعية أو المالية إلى رموز رقمية على شبكات البلوكتشين.

ويتيح هذا النموذج مفهوم الملكية الجزئية، ما يسهم في تقليل حواجز الدخول أمام المستثمرين في أصول متنوعة مثل العقارات والسلع والأدوات المالية، عبر تجزئة الأصول عالية القيمة إلى وحدات رقمية قابلة للتداول.

ويمكّن الترخيص الجديد «ترايب للترميز» من تقديم خدماتها ضمن إطار قانوني منظم، بعيداً عن المناطق التنظيمية غير الواضحة، في وقت تتسارع فيه جهود دبي لتعزيز بنيتها التحتية في مجال الأصول الرقمية.

وتشهد الإمارة تحركات متزايدة نحو دمج تقنيات الترميز في القطاعات التقليدية، بما في ذلك مبادرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي لترميز العقارات، إلى جانب شراكات ومذكرات تفاهم تدعم تطوير منظومة البلوكتشين، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار المالي الرقمي.

ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره جزءاً من توسع أوسع في تبني نماذج الملكية الرقمية، خاصة في القطاع العقاري، حيث يفتح الترميز المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في أصول كانت سابقاً مرتفعة التكلفة وصعبة الوصول.