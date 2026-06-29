صندوق خليفة يطلق برنامجاً لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن إطلاق برنامج وطني متخصص لدعم وتسريع الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني، خلال فعالية استضافها «مزن هب العين» بحضور الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.

ويأتي إطلاق البرنامج استناداً إلى مذكرة التفاهم القائمة بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، والتي أرست إطاراً للتعاون في دعم ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في الدولة. وانطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية، تم تطوير البرنامج الجديد بالتعاون مع CyberE71 بهدف دعم وتسريع نمو الشركات الناشئة المتخصصة في الأمن السيبراني على مستوى الدولة. ويهدف البرنامج إلى جذب وتطوير ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني من خلال رحلة تسريع متكاملة، تُمكّن رواد الأعمال من تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتوسع، وتعزز جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة ضمن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يوفر البرنامج للمشاركين منظومة متكاملة من خدمات الدعم، تشمل التوجيه المتخصص، وفرص بناء الشراكات، والتواصل مع الخبراء والمستثمرين والجهات الفاعلة في القطاع، بما يسهم في تعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع والتنافسية في أحد أكثر القطاعات التقنية أهمية وحيوية. ويشكّل البرنامج ثمرة للتعاون القائم مع مجلس الأمن السيبراني، ويعكس أهمية الشراكة مع CyberE71 في توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة المتخصصة في الأمن السيبراني، بما يتيح لها الوصول إلى الخبرات المتخصصة وفرص النمو والشراكات النوعية التي تحتاج إليها لتطوير حلول مبتكرة وتعزيز قدرتها على المنافسة محلياً وعالمياً.

منظومة وطنية

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «لم يعد الأمن السيبراني مجرد قطاع تقني، بل أصبح أحد المحركات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي وأحد المرتكزات الأساسية لأمن واستدامة المجتمعات. ومن هذا المنطلق، نعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة لا تقتصر على حماية الفضاء الرقمي، بل تركز أيضاً على تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة القادرة على تطوير حلول سيبرانية مبتكرة تنطلق من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية. ويجسد البرنامج نموذجاً عملياً للتعاون بين الجهات الوطنية لتسريع نمو الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني، وتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات قادرة على المنافسة والتوسع، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير التقنيات والحلول السيبرانية المتقدمة».

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يعكس إطلاق هذا البرنامج الدور الرائد لصندوق خليفة في دعم وتمكين رواد الأعمال بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وتعزيز نمو الشركات الناشئة في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الأمن السيبراني، وذلك عبر توفير بيئة حاضنة ومحفزة لتطوير مشاريع قابلة للتوسع، وإتاحة فرص أكبر لتحويل الأفكار إلى قصص نجاح وشركات منتجة ذات أثر اقتصادي مستدام».

وأكدت أن البرنامج يسهم في تعزيز مسار تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة المشاريع الناشئة وتمكينها من النمو والتوسع، كما يعزز حضور الشركات الإماراتية وتنافسيتها في قطاع الأمن السيبراني، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.