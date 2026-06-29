«دبي القابضة للعقارات» تسهّل حصول المستثمرين على الإقامة الذهبية

أطلقت «دبي القابضة للعقارات» خدمة جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات وإقامات المستثمرين، وذلك من خلال مراكز مبيعات «مِراس» و«نخيل»، بهدف تعزيز تجربة تملك العقارات وتبسيط الإجراءات أمام العملاء المؤهلين.

وتدمج الخدمة الجديدة إرشادات الإقامة مباشرة ضمن رحلة شراء العقار، بما يتيح للمستثمرين الحصول على معلومات فورية حول الأهلية، والمستندات المطلوبة، وخطوات التقديم، داخل مركز المبيعات ذاته الذي يتم فيه اختيار العقار، على أن تُدار عملية التقديم عبر مزوّد خدمات تأشيرات معتمد، دون أن تتولى الشركة إصدار التأشيرات بشكل مباشر.

وتشمل المبادرة خيارات الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري، وفي مقدمتها الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات للمستثمرين الذين يمتلكون عقارات بقيمة تبدأ من مليوني درهم، وفقاً للضوابط المعتمدة من الجهات المختصة، إلى جانب دعم العملاء الراغبين في استكشاف خيارات الإقامة الأخرى المتاحة لمالكي العقارات في دبي.

وتهدف هذه الخطوة إلى جعل تجربة التملك أكثر سلاسة ووضوحاً، عبر دمج خدمات الإقامة ضمن عملية البيع، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم قرارات الشراء، ويرفع كفاءة رحلة العميل من مرحلة الاختيار وحتى التملك.

وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تنسجم مع رؤية دبي لتعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للعيش والاستثمار، ومع استراتيجية القطاع العقاري 2033، التي تستهدف رفع نسب التملك، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي، وتعزيز نمو المعاملات العقارية خلال السنوات المقبلة.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «تعتبر دبي من أكثر الوجهات جاذبية في العالم للعيش والاستثمار وبناء المستقبل. ومن خلال دمج عملية الحصول على التأشيرة الذهبية والإقامة للمستثمرين ضمن رحلة تملك العقار، فإننا نمكّن عملاءنا عبر توفير مزيد من الوضوح والثقة عند اختيار منازلهم. وتعكس هذه الخدمة التزامنا بجعل تجربة التملك عبر محفظتنا أكثر بساطة، وأكثر انسجاماً مع الفرص طويلة الأمد التي توفرها دبي».