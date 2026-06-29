«الشارقة الإسلامي» يطلق الإصدار الثالث من برنامج «زود»

أطلق مصرف الشارقة الإسلامي الإصدار الثالث من برنامج «زود»، أحد أبرز برامج تحويل الرواتب، تزامناً مع احتفالاته باليوبيل الذهبي، في خطوة تعكس التزامه المستمر بتقدير الأفراد الذين يساهمون في مسيرة التنمية ويشاركون في بناء المجتمع.

ومن خلال برنامج «زود»، يواصل مصرف الشارقة الإسلامي ترسيخ دوره كشريك مالي موثوق يقدم حلولاً مصرفية ذات قيمة مضافة تدعم العملاء في مختلف مراحل حياتهم.

وكان البرنامج قد انطلق بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، قبل أن يتوسع ليصبح برنامجاً على مستوى الدولة متاحاً لموظفي القطاعين الحكومي والخاص ممن تبلغ رواتبهم الشهرية 5000 درهم أو أكثر. ويمنح الإصدار الجديد من البرنامج العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى مصرف الشارقة الإسلامي فرصة الدخول في سحوبات للفوز بمكافآت تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم، إلى جانب الاستفادة من مجموعة من المزايا الإضافية المرتبطة بمنتجات التمويل والبطاقات المصرفية. وتستمر الحملة حتى 30 سبتمبر 2026.

كما يعزز هذا الإصدار من «زود» المزايا المقدمة للعملاء من خلال باقة أوسع من المكافآت والمزايا التمويلية التنافسية، بما في ذلك تمويل شخصي لتحويل المديونية بمعدل ربح ثابت يبدأ من 2.49% سنوياً، وتمويل السيارات بمعدل ربح ثابت يبدأ من 1.69% سنوياً.

قيمة حقيقية

وقال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي: «نؤمن في مصرف الشارقة الإسلامي بأن الدور الحقيقي للمؤسسات المصرفية يتجاوز تقديم الخدمات المالية ليشمل المساهمة في بناء قيمة حقيقية ومستدامة في حياة الأفراد. ويجسد برنامج»زود«التزامنا المستمر بتقدير الأفراد والعائلات الذين اختاروا دولة الإمارات موطناً لهم وأسهموا في مسيرة نجاحها ونموها. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تقديم تجارب ومزايا مجزية تدعم عملاءنا في مختلف مراحل رحلتهم الشخصية والمالية».