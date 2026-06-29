فارين كابيتال بارتنرز» تفتتح مقراً في «دبي المالي»

أعلنت شركة «فارين كابيتال بارتنرز» عن افتتاح مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي، مع تأسيس شركة «فارين كابيتال المحدودة»، الخاضعة لتنظيم وإشراف سلطة هيئة دبي للخدمات المالية. يأتي توسع Varenne في الإمارات بعد نجاحها في تطوير أعمالها في جميع أنحاء أوروبا، ليُمثّل مرحلة جديدة في تطورها الدولي ويُضيف حضوراً جديداً في أحد أكثر المراكز المالية ديناميكية واستشرافاً للمستقبل في العالم.

وقال جوزيبي بيروني، المؤسس المشارك ورئيس شركة Varenne Capital Markets: «يسرنا الإعلان عن افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد أحد المراكز المالية العالمية الرائدة، والذي يوفر الطاقة والكفاءات وشبكات التواصل التي تحتاجها شركة مثل شركتنا لتحقيق النمو. وسيتولى جياكومو دي ناردس، أحد كبار مديري الشركة، قيادة المكتب الجديد. فخبرته الطويلة التي تزيد على 15 عاماً في Varenne، ومشاركته الفعّالة في عملياتنا الاستثمارية، تجعل منه الشخص الأمثل لتمثيل الشركة في هذه المرحلة الجديدة».

وقال جياكومو دي ناردس، كبير المسؤولين التنفيذيين ومدير شركة Varenne Capital Markets: «رسخت دبي مكانتها كواحدة من أكثر المنظومات المالية ديناميكية وابتكاراً في العالم، إذ تجمع بين المواهب الاستثنائية والعمق التكنولوجي وروح الطموح التي تميزها عن غيرها. وهذا ما يجعلها بيئة استثنائية للانضمام إليها والعمل فيها، ويسعدني أن أقوم بتمثيل Varenne Capital في المنطقة».

خيار مفضل

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بانضمام شركة Varenne Capital Partners إلى مركز دبي المالي العالمي مع تأسيس عملياتها في المنطقة.

ويؤكد قرارها بافتتاح مكتبها في مركز دبي المالي العالمي على قوة المركز ومكانته الراسخة كخيار مفضل للشركات المالية الخاضعة للتنظيم الدولي. كما أن سجل الشركة الحافل واستثماراتها الدقيقة يضفي مزيداً من المصداقية والخبرة على مجتمع إدارة الأصول في المركز».

يأتي توسع الشركة في إطار سعي دبي المستمر لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، حيث يمثل مركز دبي المالي العالمي محور هذا النمو، كونه المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات. ويضم المركز أكثر من 8800 شركة مسجلة نشطة وأكثر من 550 شركة لإدارة الثروات والأصول، ويوفر إطاراً قانونياً وتنظيمياً متيناً يحظى بالاعتراف الدولي، إلى جانب سهولة الوصول إلى تدفقات رأس المال الإقليمية والعالمية.