استثمار بقيمة 25 مليون درهم يعزز قدرات «سند» في اختبار محركات «ليب»

أعلنت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) ش.م.ع، عن توسيع قدراتها في صيانة محركات ليب (LEAP) التي تنتجها شركة (سي اف ام) العالمية، حيث عززت بنيتها التحتية المتطورة بقدرات اختبار محركات ليب 1-إيه و1-بي، في استثمار تجاوزت قيمته 25 مليون درهم يدعم التكامل بين خدماتها في هذا الطراز من المحركات.

لم يكن هذا التوسع مجرد تحديث تقني فحسب، بل محطة مفصلية تُكمل قدرات «سند» على تنفيذ عمليات الصيانة الشاملة لمحركات ليب من اللحظة التي يصل فيها المحرك إلى منشآتها، وحتى عودته إلى الخدمة بكامل كفاءته، وكل ذلك في قلب أبوظبي ومن داخل دولة الإمارات.

ومع وجود أكثر من 4000 طائرة تحلق بهذه المحركات عالمياً، وتوقعات بأن تصبح المنصة الأكثر انتشاراً بحلول عام 2030، فإن الطلب على هذه الخدمات يتزايد بشكل متسارع.

ومن خلال تطوير مرافق الاختبار المتقدمة، أصبحت «سند» قادرة على إجراء التحقق النهائي من أداء المحركات بعد صيانتها، ما يمنح عملاءها تجربة متكاملة وسلسة. هذا الاستثمار لم يقتصر على تحديث البنية التحتية، بل شمل أيضاً إدخال تقنيات اختبار حديثة، وتطوير قدرات متخصصة تدعم كلا طرازي ليب 1- إيه و1- بي.

محطة مهمة

قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «تمثّل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة نمو شركة سند، وتؤكد التزامنا بالاستثمار في القدرات المتقدمة لقطاع الطيران في أبوظبي على المدى الطويل. ويعد هذا التكامل في قدرتنا الشاملة على صيانة محركات ليب منذ دخولها منشآتنا إلى حين عودتها للخدمة ميزة استثنائية تتيح لنا تقديم حل متكامل للعملاء الذين يعتمدون على واحد من أكبر منصات المحركات من الجيل التالي في صناعة الطيران، كما يرسخ دور أبوظبي كمركز عالمي لقطاع الطيران. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الإنجاز خبرات كوادرنا والاستثمارات المستمرة التي نقوم بها لبناء قدرات صناعية عالمية المستوى تدعم شركات الطيران والمشغلين حول العالم».

هذه القفزة لم تأتِ من فراغ؛ ففي عام 2023، أصبحت «سند» أول مزود مستقل في الشرق الأوسط يقدم خدمات صيانة لمحركات ليب، لتبدأ بعدها رحلة استثمارية استراتيجية هدفت إلى بناء منظومة دعم متكاملة لهذه التكنولوجيا المتقدمة.

ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة توسيع قدراتها، وتعزيز عملياتها الصناعية، والاستثمار في المعدات المتخصصة، وتطوير كوادر فنية عالية المهارة. كل ذلك لتمكينها من تلبية الطلب المتزايد عالمياً، وترسيخ مكانتها ضمن شبكة خدمات ما بعد البيع العالمية لمحركات ليب، ومع إضافة قدرات الاختبار الجديدة، نجحت «سند» في تحسين كفاءة عملياتها وتسريع مدة الإنجاز، مما يعود بقيمة أكبر لعملائها، ويسهم في تنمية الخبرات المحلية في قطاع الطيران داخل دولة الإمارات.

وتغطي خدمات «سند» حالياً القارات الست، حيث تدعم شركات الطيران والمشغلين من خلال مجموعة متنوعة من محركات الطائرات، تشمل V2500 وترنت 700 وجينكس وليب. وبفضل خبرة تمتد لما يقارب أربعة عقود، تواصل الشركة الاستثمار في التوسع والتكنولوجيا وتنمية المهارات البشرية، لمواكبة تطورات قطاع الطيران العالمي.