شراكة بين «الإمارات دبي الوطني» ومدينة إكسبو دبي لتسهيل تمويل العقارات

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لتقديم حلول تمويل مخصصة للاستثمار العقاري وامتلاك المنازل السكنية ضمن محفظة مشاريعها السكنية المتنوعة.

وتأتي الشراكة انسجاماً مع الزخم القوي الذي يشهده قطاع العقارات السكنية في دبي، لتشكل استجابة لتزايد الطلب على حلول التمويل المخصصة - بما في ذلك للعقارات الجاهزة للتسليم أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء، التي تهدف لتسهيل تجربة المستثمر في تملك منزل.

وتعمل حلول التمويل والتسهيلات المقدمة على تبسيط عملية الشراء والتمويل، ما يوفر المزيد من الراحة للمستثمرين مع ضمان أكبر للدفع أثناء مراحل التطوير والتسليم المتبقية، وستكون هذه الحلول متاحة لجميع مشتري عقارات مدينة إكسبو دبي، وفقاً للشروط والمتطلبات المصرفية والتنظيمية المعتادة.

الثقة

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «إن الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني تجسد الثقة المشتركة باستقرار سوق العقارات السكنية في دبي والأسس المتينة التي يقوم عليها، فيما تسهم حلول التمويل التي تقدمها في دعم المستثمرين لدينا في رحلتهم نحو تملك منازلهم، مع توفير مزيد من الشفافية والمرونة لتعزيز تجربة شراء العقارات بسلاسة وسهولة ضمن المجتمعات السكنية المتنامية باستمرار في مدينة إكسبو دبي».

وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والخدمات الشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إن هذه الشراكة تجسد التزام المجموعة بتمكين القطاعات المحورية في التنمية الوطنية انطلاقاً من كونها شريكاً مصرفياً موثوقاً لدفع عجلة التقدم في دبي ودولة الإمارات».

وتدعم الشراكة رؤية دبي الشاملة للنمو الحضري المستدام والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وتجسد الزخم المتواصل في تحويل مدينة إكسبو دبي إلى مدينة متكاملة، مع استقبال أوائل سكانها بنهاية هذا العام.