«أدنوك للإمداد والخدمات» ترفع توجيهاتها المالية لعام 2026

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» (بي إل سي)، يشار إليها بـ«أدنوك للإمداد والخدمات»، الاثنين عن رفع توجيهاتها المالية للعام الكامل 2026، بما يعكس الأداء الفعلي المحقق خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأكدت الشركة استمرار الأداء القوي لقطاع الشحن البحري لديها، موضحة أن التوجيهات المحدثة تعكس الأداء الفعلي منذ بداية العام، ما يعكس استمرار قوة السوق، فيما تظل نتائج العام الكامل مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات حالة عدم الاستقرار ومستويات عدم اليقين على الصعيد الإقليمي. وأشارت إلى تأثر قطاع التعاقدات البحرية لدى الشركة إيجاباً بالتحسن التدريجي في أحجام مناولة المواد ضمن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة.

وأضافت الشركة أن التوجيهات المحدثة تعكس ارتفاع أحجام مناولة المواد ضمن المنصة، مع الإبقاء على افتراضات التوجيهات السابقة الخاصة بأسطول منصات الإسناد البحرية.

وتبقى التوجيهات المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والرافعة المالية وسياسة توزيع الأرباح دون تغيير، وبما يتماشى مع إطار تخصيص رأس المال لدى الشركة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الربع الثاني من عام 2026 في 11 أغسطس 2026.