تعاون بين «دبي الإسلامي» و«عزيزي» لدعم حلول التمويل العقاري

وقعت عزيزي للتطوير العقاري، اتفاقية تعاون إستراتيجي مع بنك دبي الإسلامي تهدف إلى دعم حلول التمويل العقاري المستدام وتعزيز تبني الممارسات البيئية المسؤولة في القطاع العقاري. وتم توقيع الاتفاقية خلال فعالية نظمها بنك دبي الإسلامي والمتخصصة في الاستدامة العقارية تحت عنوان «إطلاق العنان للتمويل المستدام: التحول نحو قطاع عقاري أكثر استدامة»، بحضور مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي. ووقع الاتفاقية كل من فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، ونفيد علي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي الإسلامي، خلال الفعالية التي استضافها فندق بارك حياة دبي.

وتعكس الاتفاقية الرؤية المشتركة للطرفين في دعم التحول نحو نموذج تطوير عقاري أكثر استدامة، من خلال استكشاف حلول تمويلية متخصصة تسهم في تعزيز كفاءة المشاريع العقارية وتقليل أثرها البيئي، بما يواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الاستدامة والتنمية طويلة الأمد.

وبموجب الشراكة، تعمل عزيزي للتطوير العقاري على دراسة فرص التمويل الأخضر المنظم بما يدعم أهداف الاستدامة ضمن محفظتها المتنامية من المشاريع، ويسهم في تطوير ممارسات عقارية أكثر استدامة على مستوى القطاع، مع تعزيز القيمة طويلة الأجل للمستثمرين والعملاء ومختلف الأطراف المعنية.

قيمة مستدامة

وأكد مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، أن الاستدامة في نهج شركة عزيزي للتطوير العقاري تعتبر جزءاً أساسياً من رؤيتها طويلة المدى، ومحركاً رئيسياً لخلق قيمة مستدامة وتحقيق نمو مسؤول. وأضاف: «تمثل شراكتنا مع بنك دبي الإسلامي خطوة مهمة نحو تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، وتسهم في ترسيخ قطاع عقاري أكثر مرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل». وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي: «يسرنا التعاون مع بنك دبي الإسلامي في هذه المبادرة التي تنسجم مع رؤيتنا طويلة المدى لتطوير مشاريع تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات».

وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين والمقاولين والاستشاريين والخبراء المتخصصين، حيث ناقش المشاركون مستقبل الاستدامة في القطاع العقاري وآليات تطوير حلول التمويل الأخضر في دولة الإمارات. كما تضمنت جلسات عمل وإحاطات متخصصة تناولت الحلول التمويلية لمشاريع إعادة تأهيل المباني وتحسين كفاءتها التشغيلية اعتماداً على البيانات، وإدارة النفايات، وممارسات الاقتصاد الدائري في القطاع العقاري، بما يدعم جهود تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة واستدامة على مستوى الدولة.