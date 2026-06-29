«دبي للسلع المتعددة» يستعد لإطلاق «بلوك داون» في دبي للمرة الأولى

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن شراكة مع وكالة التسويق المتخصصة في الويب 3 إي إيه كي ديجيتال (EAK Digital)، وهي الجهة المنظمة لأسبوع إسطنبول للبلوك تشين وسلسلة فعاليات بلوك داون العالمية. وتهدف الشراكة إلى إطلاق بلوك داون في دبي للمرة الأولى، وتوسيع حضور السلسلة في واحدة من أهم مراكز الأصول الرقمية عالمياً.

وتقام الفعالية في منطقة أبتاون دبي التابعة للمركز يومي 26 و27 يناير 2027، ويتوقع أن تستقطب آلاف المؤسسين والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والمؤسسات من أنحاء العالم.

وبموجب الاتفاقية، يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة الفعالية في أبتاون دبي، منطقته متعددة الاستخدامات وموطن برج أبتاون الشهير. وقد أثبتت المنطقة سريعاً جاذبيتها وجهة للأعمال الدولية والتكنولوجيا والتمويل، إذ تجمع في نطاق واحد مكاتب فاخرة ومرافق ضيافة وبنية متكاملة للفعاليات. وتتولى إي إيه كي ديجيتال تنظيم بلوك داون دبي، ويتوقع أن تستقبل النسخة الافتتاحية ما بين 2000 إلى 3000 مشارك. وتشمل الجهات المشاركة مشاريع ومنصات بارزة في مجال البلوك تشين، وشركات متخصصة في الأصول الرقمية، وصناديق رأس المال الجريء، وشركات تكنولوجيا، وعلامات عالمية.

ويأتي هذا الإطلاق بوصفه أحدث خطوات توسع إي إيه كي ديجيتال في المنطقة، بعد نمو أسبوع إسطنبول للبلوك تشين ليصبح أكبر فعالية متخصصة في الويب 3 في تركيا.

وباتت سلسلة بلوك داون من أبرز الأحداث على جدول فعاليات الويب 3 العالمية، بعد أن استضافت 7 نسخ في وجهات شملت البرتغال وكرواتيا. واستقطبت السلسلة قادة بارزين في القطاع، من بينهم تشانغ بينغ تشاو، وسيرجي نازاروف، وأناتولي ياكوفينكو، وتشارلز هوسكينسون. كما شهدت مشاركة علامات عالمية تشمل ماكلارين ريسينغ، ونادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، وبلاك باريس.

ويؤكد انتقال بلوك داون إلى دبي المكانة المتنامية للإمارة بوصفها وجهة مفضلة لمجتمعات الأصول الرقمية والبلوك تشين والويب 3 عالمياً.

وتستضيف ذا بلازا المفتوحة في أبتاون دبي النسخة الأولى للفعالية في الإمارة. وتجمع مختلف الأطراف المعنية من قطاعات الأصول الرقمية والتقنيات اللامركزية والذكاء الاصطناعي والألعاب القائمة على الويب 3 ورأس المال الجريء والخدمات المالية. وتركز النقاشات على تزايد تطبيق بنية البلوك تشين، وترميز الأصول، والتمويل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الألعاب في الاقتصاد العالمي.

رأس المال

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تواصل الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي وبنية البلوك تشين انتقالها من هامش الاقتصاد العالمي إلى صميمه. وستتحدد المرحلة المقبلة من النمو بمدى قدرة هذه التقنيات على الاندماج مع رأس المال والأطر التنظيمية والتجارة الدولية. وقد بنى مركز دبي للسلع المتعددة المجتمع التكنولوجي الرائد في المنطقة، والذي يضم واحدة من أكبر تجمعات شركات الويب 3 في الشرق الأوسط. ومن خلال شراكتنا مع إي إيه كي ديجيتال لاستضافة بلوك داون دبي في أبتاون دبي، نؤسس منصة رائدة تجمع المؤسسين والمستثمرين والمؤسسات في قلب هذا التحول».

6 سنوات

وقال إرهان كورهاليير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إي إيه كي ديجيتال: «عملنا على مدى 6 سنوات على بناء أسبوع إسطنبول للبلوك تشين. وقد أصبح الحدث اليوم أكبر مؤتمر للويب 3 في تركيا، وكشفت لنا هذه التجربة أن القطاع كان بحاجة إلى فعالية تمنح التجربة النوعية والنتائج التجارية القدر نفسه من الأهمية. ومن هذه القناعة، انطلقت بلوك داون لتجمع الويب 3 والذكاء الاصطناعي والألعاب والثقافة في تجربة واحدة، ضمن أجواء عالمية المستوى مع تحقيق نتائج ملموسة. وتجد هذه الرؤية مكانها الطبيعي في دبي، فهي مدينة تجمع رأس المال والتكنولوجيا والطموح العالمي. وتمنحنا الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة منصة نبني من خلالها علامة فعاليات الويب 3 التي نطمح إلى أن تكون الأهم في المنطقة، ويمثل يناير 2027 البداية فقط». وتعكس الشراكة تزايد حضور شركات الأصول الرقمية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي وتقنيات الألعاب في دبي، حيث تسعى هذه الشركات إلى الجمع بين رأس المال والأطر التنظيمية والأسواق الدولية في وجهة واحدة.

وقد أصبح المركز من أكبر منظومات الأعمال العالمية المتخصصة في الويب 3. ويضم اليوم أكثر من 800 شركة في هذا المجال ضمن مجتمع تكنولوجي يتجاوز 4.000 شركة، إضافة إلى ما يزيد على 26.000 شركة تعمل في التجارة والتمويل والخدمات المهنية.