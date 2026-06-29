إمستيل توقع اتفاقية شراكة لتطوير حلول حديد التسليح عالي القوة

أعلنت مجموعة إمستيل، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، عن توقيع اتفاقية تعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي، لتطوير حلول مبتكرة لحديد التسليح عالي القوة، تسهم في تعزيز مستويات الحماية والمرونة للبنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات.

وتساهم الاتفاقية في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين لتطوير واعتماد حلول متقدمة لحديد التسليح عالي القوة، بما في ذلك تقييم أداء حديد التسليح ES600 الذي تطوره «إمستيل» في التطبيقات والظروف التشغيلية التي تتطلب أعلى مستويات الحماية ومقاومة الصدمات. كما تفتح المجال لتطوير درجات متخصصة من حديد التسليح، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية التي تتطلب مستويات عالية من المرونة والجاهزية، بما فيها الأصول الاستراتيجية ومرافق البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات.

حلول متقدمة

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «يجسد هذا التعاون التزام «إمستيل» الراسخ بمواصلة الابتكار وتطوير حلول صناعية متقدمة تدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجالي الصناعة والبنية التحتية. فمن خلال توحيد خبراتنا الرائدة في تصنيع حديد التسليح مع القدرات البحثية والهندسية العالمية لمعهد الابتكار التكنولوجي، نؤسس لمرحلة جديدة من حلول حديد التسليح عالية الأداء، والمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المشاريع الاستراتيجية الوطنية الحيوية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للمستقبل. ومن خلال هذه الجهود، نواصل تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة».

الخبرات المتقدمة

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «يجمع التعاون بين الخبرات المتقدمة لمعهد الابتكار التكنولوجي في توصيف المواد، والمحاكاة الهندسية المتقدمة، وتقييم استجابة المواد للصدمات، وبين الخبرات العالمية التي تتمتع بها «إمستيل» في صناعة الحديد ومواد البناء. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تقييم واعتماد أداء حلول حديد التسليح عالي القوة للتطبيقات التي تتطلب أعلى مستويات الحماية والمرونة، إلى جانب بناء الأسس العلمية والهندسية لتطوير الجيل القادم من حلول التسليح المتقدمة، التي يتم تطويرها في دولة الإمارات خصيصاً لتعزيز مرونة البنية التحتية الوطنية والأصول الاستراتيجية الأكثر أهمية».

وتواصل «إمستيل»، من خلال استثماراتها المستمرة في التصنيع المتقدم والبحث والتطوير والشراكات الاستراتيجية، توسيع نطاق استخدام حلول حديد التسليح عالية الأداء في تطبيقات نوعية ومتقدمة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد صناعي مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وقادر على المنافسة على المستوى العالمي.