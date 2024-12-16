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أعمال

معرض «تشاينا هوم لايف» ينطلق غداً بدبي

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البيان

دبي
إقبال كبير على الدورات السابقة للمعرض
البيان
إقبال كبير على الدورات السابقة للمعرض

ينطلق غداً بدبي معرض «تشاينا هوم لايف»، الذي تتواصل فعالياته لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقطب المعرض في دورته الجديدة أكثر من 3500 شركة صينية. ويكتسب المعرض أهمية كبيرة للتجار والمستوردين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويغطي المعرض نطاقاً واسعاً من المنتجات التي تشمل الأجهزة المنزلية، والأثاث، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمنسوجات، والهدايا، والمنتجات الصناعية. وتقوم على تنظيم المعرض شركة «سويفت إنترناشونال»، ويستهدف تعزيز التجارة بين الصين ودول العالم عبر عرض أحدث المنتجات الصينية.