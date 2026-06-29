زيارة 6 مصانع في عجمان للاطلاع على قدراتها الإنتاجية

اختتمت غرفة عجمان المرحلة الأولى من «برنامج زيارات المنشآت الصناعية»، الذي نفذته بالتعاون مع دائرة المالية - عجمان، وهيئة النقل - عجمان، حيث شملت المرحلة الأولى زيارة 6 مصانع للاطلاع على قدراتها الإنتاجية ومستوى الجودة.وشارك في برنامج الزيارات مسؤولو المشتريات من الجهات الحكومية في إمارة عجمان.

ويستهدف البرنامج ترسيخ التعاون بين القطاع الحكومي والمنشآت الصناعية الوطنية في إمارة عجمان، من خلال تمكين مسؤولي المشتريات في الجهات الحكومية من الاطلاع عن قرب على الإمكانات الإنتاجية المتقدمة التي تتمتع بها المصانع المحلية، وما حققته من تطور ملحوظ في مجالات الجودة والإنتاج، لا سيما مصانع «الأغذية والمشروبات والمنظفات والمنتجات الصحية».

وأكد أصحاب ومسؤولو المصانع الدور الحيوي الذي تقوم به غرفة عجمان في فتح قنوات تسويقية مستدامة للمصانع الوطنية، من خلال تنويع المبادرات والبرامج الداعمة.