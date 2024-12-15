إطلاق صندوق للاستثمار بشركات البرمجيات الناشئة في مراحلها المبكرة

تم إطلاق صندوق للاستثمار في شركات البرمجيات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تتركز أنشطة أعمالها على التعاملات التجارية بين الشركات، والتي تعمل على تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاعات المستهدفة، بما في ذلك التقنية المالية والخدمات اللوجستية وتقنية العقارات في المراحل الاستثمارية المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل أساسي على الإمارات والسعودية.

وأعلنت شركة «إلياد بارتنرز» لرأس المال الجريء التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها إطلاق صندوق «إلياد بارتنرز» لريادة الأعمال التقنية بحجم مستهدف يصل إلى 50 مليون دولار. ويقع المقر الرئيسي لشركة «إلياد بارتنرز» في سوق أبوظبي العالمي، ولها وجود طويل الأمد في دولة الإمارات.