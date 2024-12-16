غرفة عجمان تنظم «مختبر الأثر» لتنمية أعمال القطاع الخاص والمجتمع

نظمت غرفة عجمان بالتعاون مع اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في الإمارة، التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)، مختبر «الأثر» تحت عنوان «الشراكات المستدامة: احتياجات القطاع الخاص» بهدف التوعية بأهمية تطبيقات المسؤولية المجتمعية ودورها في تنمية أعمال منشآت القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة والحفاظ على الموارد.

حضر فعاليات المختبر في مركز «ثرا» لريادة الأعمال، ناصر الظفري رئيس اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان، ومنى المطروشي نائبة رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، ومجموعة من أصحاب الأعمال ومسؤولي منشآت القطاع الخاص من أعضاء غرفة عجمان.